Sabato 22 ottobre, dalle 10.00, il Rotary Club Milano International Net scenderà in campo per far del bene alla città di Milano. L'invito è aperto a tutti, rotariani e non. Presso il Bonirola Sport Club, di Via Volta 45, a Gaggiano, si terrà il torneo di padel amatoriale "Rotarians & Friends". L'evento fa parte del progetto "In Campo Con Il Cuore" che il Rotary International Net porta avanti assieme ad ASI Lombardia e il cui scopo è rendere la città cardioprotetta attraverso l'installazione capillare di defibrillatori in aree pubbliche.

"Oggi la prima causa di decesso nel nostro Paese è l'arresto cardiaco (con oltre 60.000 morti l'anno) pertanto, se riusciremo a salvare anche solo una vita coi nostri defibrillatori, sapremo di aver fatto bene." dice Chiara Giudici, Presidente di Club.

Iscrizione € 35,00 a persona, con la garanzia di poter giocare un minimo di 3 partite. Una manifestazione dedicata a tutti gli appassionati del padel ma anche a tutti coloro che vogliono fare la differenza passando una bella giornata tra sport e divertimento.



Info e registrazioni: www.doublemalt.it/padel-rotarians-friends