La gara per la Miglior Attrice non protagonista ai prossimi Oscar è diventata particolarmente interessante dopo la vittoria di Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All At Once) ai SAG Awards, i premi assegnati dal sindacato degli attori, che solitamente anticipano i verdetti degli Academy Awards.

Al momento è in testa Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever) dopo aver vinto sia il Golden Globe che il Critics Choice Award, inseguita dalla vincitrice del BAFTA, Kerry Condon per Gli Spiriti dell'isola.