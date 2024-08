Anche quest'anno, l'arte non si ferma a Stornara. Nonostante le difficoltà, l'Associazione StornaraLife ha trovato la forza di continuare il suo cammino, regalando alla città cinque nuovi murales firmati dagli artisti di fama internazionale Herakut e Alaniz. Un'edizione speciale, autofinanziata, che dimostra come la passione e la determinazione possano superare ogni ostacolo.

