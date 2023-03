Il nuovo Realme GT3, variante internazionale del GT Neo 5 lanciato in Cina a gennaio, ha una caratteristica che lo rende sicuramente molto interessante. Grazie al caricatore da 240 Watt, il primo del suo genere per il mercato europeo della telefonia mobile, può ricaricarsi in soli 10 minuti, permettendo alla propria batteria a doppia cella da 5000 mAh di passare dallo 0% al 100%. Inoltre, in appena 80 secondi la device può passare dallo 0% fino al 20% di ricarica e in 4 minuti al 50%.

Ma non è questa la sola caratteristica interessante del nuovo smartphone prodotto dall'azienda di Shenzhen, presentato al MWC 2023 di Barcellona.

Il GT3 monta un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, supportato dalla RAM LPDDR5X, che non ha problemi di surriscaldamento grazie al sistema di raffreddamento liquido Stainless Steel Vapor Cooling System Max 2.0. Per il sistema operativo, Android 13 con l'interfaccia utente personalizzata Realme UI 4.0, sono disponibili 8, 12 o 16 GB di memoria Ram, mentre lo spazio di archiviazione può arrivare fino a 1 TB.

Sul retro del Reame GT3, di fianco al modulo fotografico, è stato inserito in un riquadro un LED RGB a 25 colori, sfruttato dal software per segnalare notifiche, chiamate in arrivo, messaggi... ed è in grado di simulare un timer quando si scatta una fotografia.

Il comparto fotografico principale è caratterizzato da un sensore Sony IMX890 da 50 MP e da uno ultra-grandangolare da 8 MP. Sul davanti, dove va sfoggio di sé un display OLED da 6.74 pollici FullHD+, è disponibile una selfie cam da 16 megapixel.