King Holidays, city break in Europa per i ponti di autunno

1° novembre, Immacolata, Natale, Capodanno ed Epifania: in occasione dei prossimi ponti, King Holidays annuncia un importante investimento sull’Europa, che si concretizzerà nell’offerta di una serie di city break a date fisse e quote finite nelle città più affascinanti del Vecchio Continente.

“I pacchetti sono veicolati alle agenzie secondo un timing complementare rispetto a quello adottato dai competitors – ha dichiarato Barbara Cipolloni, product manager King Holidays – lo scopo è di offrire opportunità di vendita relativamente semplici, remunerative e, soprattutto, senza rischi per l’agente, alla luce della nuova direttiva pacchetti. In bassa stagione, invece, la parola d’ordine è dynamic packaging: gli agenti possono chiedere le quotazioni al booking telefonico o comporre il pacchetto direttamente sulla piattaforma trade”.

Si comincia con le partenze speciali di Ognissanti, dal 1° al 4 novembre: complice un calendario particolarmente favorevole, basta un solo giorno di ferie per godersi quattro giorni di relax! Le proposte sono veicolate proprio in questi giorni per intercettare i clienti ritardatari attraverso newsletter, sito e canali social (Facebook e Instagram).

Sul fronte delle destinazioni, King Holidays ripropone in primo luogo gli storici cavalli di battaglia di Malta (con Valletta ancora per qualche mese Capitale Europea della Cultura) e Lisbona. Nel primo caso, il T.O. offre soluzioni di viaggio da 344 euro a persona, con partenza da Roma (con Alitalia e Air Malta) e da Milano (con Air Malta) e trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel tre stelle. A Lisbona si può scegliere tra hotel tre, quattro e cinque stelle a partire da 454 euro con volo da Roma e da 404 euro con volo da Milano, in collaborazione con TAP Air Portugal. Completano la gamma Varsavia, Budapest e Barcellona da Roma e Amsterdam, Parigi e Londra da Milano. Tutte le quote comprendono sempre le tasse aeroportuali, il bagaglio in stiva e l’assicurazione medico-bagaglio.

Nel frattempo, la programmazione del Tour Operator è al lavoro per la realizzazione dei nuovi cataloghi annuali validi dal 1° novembre, la cui distribuzione è prevista nelle agenzie di viaggi per metà ottobre. Tra i titoli in uscita, Oriente (India, Cina, Indonesia, Malesia, Sri Lanka, Indocina ed Estremo Oriente), Giordania e il nuovo, attesissimo, monografico Marocco, realizzato anche quest’anno in collaborazione con l’Ente del Turismo del Marocco.