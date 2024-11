Anche in Italia la Medicina Tradizionale Cinese (MTC) sta destando particolare interesse in questi ultimi anni come medicina preventiva da affiancare alla medicina occidentale. Si tratta di una pratica medica risalente a oltre duemilacinquecento anni fa, annoverata tra le medicine non convenzionali, che costituisce il più antico sistema medico conosciuto e la cui pratica è ininterrotta. A Roma, sabato 30 novembre, si terrà il seminario "Nutrire il QI in Autunno e in Inverno".

Il seminario di Qigong sarà tenuto dalla dottoressa Giada Zhao e sarà dedicato all'elemento METALLO in autunno e all'elemento ACQUA in inverno. Si tratterà di un'esperienza formativa e pratica il cui focus sarà l'armonizzazione del corpo e della mente per prevenire le malattie tipiche della stagione di AUTUNNO e di INVERNO.

Il Qigong, pratica della medicina tradizionale cinese, utilizza movimenti lenti, esercizi di respirazione, esercizi di rilassamento e meditazione per bilanciare l'energia vitale (Qi) nel corpo e nella mente, armonizzare l’energia Yang e l’energia Yin e potenziare la vitalità nell’organismo.

Nella medicina tradizionale cinese l'autunno è associato all'elemento Metallo ed è collegato ai polmoni e all'intestino crasso, organi che sono particolarmente vulnerabili durante questa stagione. Il seminario mette a fuoco esercizi e tecniche che rafforzano tali organi, migliorando la capacità respiratoria e promuovendo un sistema immunitario in equilibrio.

L’elemento acqua è particolarmente connesso con l'inverno, stagione durante la quale la natura si ritira e conserva energia in vista del rinnovamento primaverile. Le caratteristiche dell'Elemento Acqua in medicina tradizionale cinese rappresentano l'energia di immagazzinamento e conservazione, il momento in cui tutto sembra fermarsi per prepararsi a una nuova nascita.

Durante il seminario, i partecipanti apprenderanno esercizi di Qigong specifici per prevenire raffreddori, tosse, bronchiti e altre affezioni respiratorie tipiche dell'autunno. La pratica costante di questi esercizi aiuta a rafforzare l'energia del Metallo, migliorando la resistenza del corpo ai cambiamenti climatici e alle infezioni.

Il seminario include sessioni teoriche in cui vengono spiegati i principi della medicina tradizionale cinese legati all'elemento Metallo. I partecipanti impareranno come l'equilibrio energetico influisce sulla salute fisica e mentale e come integrare queste conoscenze nella vita quotidiana.

La meditazione, le tecniche di respirazione e le tecniche di rilassamento sono componenti essenziali del seminario. Queste pratiche aiutano a calmare la mente, migliorare la circolazione del Qi, potenziare le funzionalità organiche e liberare eventuali blocchi energetici. La respirazione profonda e consapevole, i movimenti lenti e fluidi e l’armonioso rapporto fra mente, corpo e spirito rafforzano i polmoni e promuove un senso di benessere, salute e tranquillità.

I partecipanti non solo apprenderanno tecniche per affrontare l'autunno, ma acquisiranno anche strumenti preziosi per mantenere un equilibrio energetico durante tutto l'anno.

La pratica del Qigong per il Metallo non solo previene le malattie, ma aiuta anche a migliorare la resilienza emotiva e la capacità di adattamento. Questo seminario rappresenta un'opportunità per connettersi con i ritmi della natura e coltivare la salute attraverso una pratica antica e profonda, offrendo benefici che possono durare ben oltre la stagione autunnale.

Il periodo cosiddetto del "Lìqiū" segna l'inizio dell'autunno e nel "Guǎnzi" (管子)- uno dei più lunghi testi filosofici cinesi antichi- è scritto: "L'autunno è il periodo in cui l'energia dello yin inizia a discendere, e quindi tutte le cose si raccolgono."