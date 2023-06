Si è concluso da poche ore al Domina Coral Bay di Sharm el Sheikh la prima Domina IBS Padel Cup. Oltre 400 persone hanno assistito ai divertenti match tra le rappresentative di Italia, Brasile e Lussemburgo. Le squadre, formate da affermati ex calciatori professionisti, si sono sfidate in uno sport in continua crescita, in Italia e non solo. Il trofeo è stato vinto poi da Mauro Esposito e Simone Bentivoglio, ovvero dall'Italian Team. Il livello di gioco è stato decisamente alto, anche se non sono mancati sorrisi e strette di mano.

Subito dopo, sul campo centrale di Padel di Domina Coral Bay, è andata in scena un'altra scatenata sfida, ancora tra Italia e Brasile. La formazione carioca era formata da Rolando Bianchi, ex calciatore di Torino e Manchester City, in coppia con un altro ex calciatore di alto livello, Jeda Neves, che in Italia ha militato con Cagliari e Lecce. I due assi brasiliani hanno affrontato Eugenio Preatoni, Presidente di Domina Group e Manuel Dallori, fondatore del brand The Beach Luxury Club. L'Italia si è portata a casa la vittoria anche in questo caso, anche se il vero vincitore è stato anche in questo caso lo sport, uno dei valori più importanti dell'universo Domina.

Mentre scriviamo, sta già andando in scena il secondo capitolo dell'evento, anch'esso ripreso dalle telecamere di Sky. Questa volta l'Italia affronta rappresentative di Padel di Portogallo, Croazia ed Egitto, in un nuovo torneo internazionale capace di mettere insieme sport, spettacolo e divertimento.

Da sempre infatti Domina sul concetto di vacanza attiva: la divisione D Sport è un punto di riferimento, e da tempo la Beach Arena è il luogo perfetto per godersi, in campo o sugli spalti, partite di beach soccer e beach volley. Oggi, accanto alla possibilità di fare immersioni o allenarsi in palestre, ci sono anche campi regolamentari da Padel con istruttori dedicati, sia presso Domina Coral Bay, a Sharm, sia presso Domina Zagarella, in Sicilia. Così tutti, sia chi già gioca, sia chi è alle prime armi, possono andare il campo al meglio delle proprie possibilità.



Cos'è Domina

Da più di 30 anni, milioni di ospiti da tutto il mondo vivono emozioni uniche e indimenticabili negli hotel e nei resort Domina. La cultura italiana di tutte le realtà del gruppo è il segreto del successo di una marca che fa dell'innovazione il suo spirito guida. Tra le strutture gestite dal gruppo, Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa & Casino; Domina Zagarella Sicily; Domina Borgo degli Ulivi; Domina Milano Hotel & Congress; Domina St. Petersburg; Domina Novosibirsk; Domina PK Parkhotel Kurhaus. Domina, happiness in your free time.



