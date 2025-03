Heather Welch, ecologa con quasi un decennio di esperienza presso la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, Amministrazione nazionale per l'oceano e l'atmosfera), dedicava le sue giornate a prevenire collisioni tra navi e balene lungo la costa occidentale degli Stati Uniti. Il suo lavoro, basato sulla mappatura degli spostamenti dei cetacei, aiutava sia a proteggere specie vulnerabili che a rendere sicure le rotte navali. Ma tutto è cambiato quando, nelle ultime settimane, ha ricevuto una mail in cui veniva informata di esser stata licenziata con 90 minuti per raccogliere i propri effetti personali e lasciare il suo posto di lavoro. Welch non è l'unica ad esser stata mandata a casa dal DOGE guidato da Elon Musk: oltre 1.000 dipendenti del NOAA hanno subito la stessa sorte, in un’ondata di tagli voluti dall’amministrazione Trump, che rischiano di compromettere funzioni critiche per il clima e la sicurezza globale.

La NOAA, principale ente meteorologico e climatico degli Stati Uniti, era già a corto di personale prima dei recenti licenziamenti. Il team di Welch, specializzato nel fornire dati climatici essenziali per la gestione della pesca, è stato tra i più colpiti. Gran parte delle sue attività "dovrà essere ridimensionata, se non fermata del tutto", ha dichiarato alla CNN. Inoltre, gli scienziati avvertono che i tagli al personale sono stati effettuati nel momento peggiore: gli oceani stanno vivendo trasformazioni estreme, con impatti diretti su ecosistemi, economie e comunità costiere.

Nel 2023 e 2024, le temperature oceaniche a livello globale hanno fatto registrare nuovi record per 450 giorni consecutivi, alimentando uragani più violenti, innalzando il livello del mare e causando uno sbiancamento senza precedenti delle barriere coralline. Intanto, un sistema chiave di correnti oceaniche mostra segni di instabilità, con il rischio potenziale di collasso. "Se sei stato nell’oceano o hai controllato il meteo, questo è avvenuto grazie alla NOAA", ha sottolineato Tom Di Liberto, climatologo licenziato a febbraio. I dati dell’agenzia, raccolti attraverso satelliti, boe robotiche e navi, sono fondamentali per previsioni meteorologiche accurate e modelli climatici a lungo termine, utilizzati anche da aziende e governi.

Tra le preoccupazioni immediate c’è la capacità di prevedere eventi come El Niño e La Niña, fenomeni con ripercussioni globali sul clima. "Le previsioni NOAA possono spostare i mercati mondiali", ha aggiunto Di Liberto. Senza risorse adeguate, gli sforzi per comprendere come il cambiamento climatico influenzi questi pattern potrebbero vacillare, con conseguenze imprevedibili sull’agricoltura e la sicurezza alimentare. Intanto, il riscaldamento delle acque favorisce la proliferazione di Vibrio, un batterio carnivoro: senza monitoraggio, le comunità costiere rischiano crisi sanitarie.

Oltre ai danni operativi, i licenziamenti hanno colpito ricercatori all’inizio della loro carriera, come Allison Cluett, fisica impegnata nello studio dell’Oceano Pacifico. "La prossima generazione di dipendenti federali è stata cancellata", ha denunciato. Douglas McCauley, docente all’Università della California, avverte: licenziare giovani talenti significa rinunciare a trilioni di dollari legati all’economia oceanica, dal cibo all’energia pulita. "Altri paesi, come la Cina, stanno investendo. Noi facciamo l'opposto", ha affermato.

Disinvestendo nel controllare gli oceani, potranno esserci conseguenze negative che saranno riscontrabili con i prossimi uragani. Con il clima che continua a cambiare, la NOAA rischia di non essere più in grado di avere dati e capaità per effettuare simulazioni in grado di proteggere milioni di persone. Come ha concluso Sarah Cooley, oceanografa, "stiamo assistendo a una drastica riduzione della capacità della NOAA di sostenere le comunità statunitensi". Il prezzo potrebbe essere incalcolabile.



Fonte: CNN