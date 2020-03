Finalmente il Circus ha ufficializzato la sospesione del GP di Formula 1 di Australia dopo che un addetto della scuderia McLaren era risultato positivo al test per la Covid-19.

Una decisione che era già nell'aria, visto che numerosi piloti, già nelle scorse ore, avevano abbandonato Melbourne.

Questo, però, non significa che sarà sospeso l’intero Mondiale F1 2020, al,meno per ora! Adesso sono 2 i Gran Premi rinviati (Cina e Australia), mentre le prossime tappe potrebbero svolgersi con le dovute misure di sicurezza. In questi tempi però nulla è certo.

Il 22 marzo prossimo il Circus della F1 dovrebbe fare tappa nel Bahrain. E in questo caso, è già previsto che il gran premio veng disputato a porte chiuse, con la presenza in pista solo di addetti e piloti.

Invece, il GP del Vietnam (5 aprile) è ancora incerto, a causa delle misure restrittive di ingresso imposte da quel Governo per il contenimento della pandemia da coronavirus.