Testimone di opere e artisti: "Walk in Studio"

E’ stata annunciata la prima data-debutto di giugno 2019, in cui farà “tappa” a Milano l'evento che farà la storia del progressive art e che durante il corso dell'evento “in carriera”, influenzerà, oltre ispirare ulteriormente, molti artisti contemporanei dai diversi generi, creando una sorta di culto attorno al suo nome, “Walk in Studio”.

Fondatore originale, farà probabilmente più baccano di sempre, in questo settore a svolta epocale.

A completare l'informazione della line-up eventi, il cast organizzativo dal temporary quartier generale del WALDEN di Via Vetere, ritrovo di artisti tra cui intellettuali, scrittori, poeti, pittori.

Lo “show” di cinque giorni serrati, trae materiali da tanti artisti e periodi della storia artistica delle new generazioni di ogni tempo, incluse tracce storiche che i più magari non hanno mai vissuto “live” prima, insieme a rivisitazioni di alcuni classici di qualsiasi momento siano stati creati” e, ovviamente, un’energica dose di nuovo materiale, comprese le composizioni, regolarmente “piatto forte”. Un record le aspettative come ideale, “buon vento”. 04 - 08 giugno 2019.



_©Angelo Antonio Messina