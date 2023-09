Una terrazza con vista su Roma, un party in bianco per festeggiare un menu speciale con le bollicine di un grande champagne: è così che il 28 settembre Maio Restaurant & Rooftop, inaugura il Raw Bar al 7° piano, per gli amanti del crudo, in collaborazione con Moet Chandon, in occasione della Ryder Cup.

Un luogo dedicato con una proposta dove il sapore del mare è protagonista insieme a ricercate tapas, da gustare con Moet Ice Imperial o con cocktail creati per l’occasione.

Lo chef Luca Seveso ha creato per questo un menu ad hoc, suddiviso tra cotti e crudi con proposte, come: il polpo rosticciato con crema di patate e aneto, salicornia; capasanta scottata, mela verde, coulis di lamponi; panzanella toscana, baccalà in oliocottura; pakchoi alla plancia, ikura, ponzu e miele; per gli amanti del crudo non può mancare l’ostrica belòn servita con perle di yuzu e scalogno; e poi spiedino di frutta in osmosi con crumble di more; guncan di angus con caviale, zenzero e wasabi, gambero rosso con rum e arancia.

Con il nuovo Raw Bar, Maio Restaurant & Rooftop, arricchisce la sua proposta gastronomica di qualità che spazia dalla prima colazione alla cena, con la volontà di far vivere esperienze di gusto diverse.

Il White party di giovedì 28 settembre, con dj set, sulla terrazza romana di MAIO Restaurant è aperto al pubblico previa prenotazione ([email protected]).

Design contemporaneo e vista sulla città per un viaggio alla riscoperta dei sapori italiani: queste le caratteristiche del nuovo MAIO Restaurant & Rooftop al 6° e 7° piano di Rinascente Roma via del Tritone, aperto dalle 10 della mattina fino alla cena, per esperienze diverse da vivere nell’arco della giornata: qui la firma è dello chef Luca Seveso, la cui inclinazione è per una cucina tradizionale indirizzata alla creatività, in cui il rispetto per le materie prime convive con la sperimentazione di tecniche e accostamenti inediti. Il menù di MAIO Restaurant & Rooftop a Roma esprime la volontà di fondere le radici della cucina MAIO con la territorialità dei prodotti e delle ricette romane.

MAIO

Dalle guglie del Duomo di Milano ai tramonti romani, MAIO Restaurant è a Roma dal mese di maggio all’ultimo piano di Rinascente di Via del Tritone, con nuovo design e nuovo concept, risultato del viaggio imprenditoriale della famiglia Maio, che dal Piemonte ha portato all’apertura del ristorante a Milano nel 2007, punta di diamante della Food Hall di Rinascente Milano Duomo.

L’instancabile ricerca dei fratelli Alessandro e Massimo Maio, porta nei MAIO Restaurant bellezza ed eleganza, insieme all’eccellenza della cucina, per un’esperienza fatta di estro ed emozione.

Il gruppo MAIO è, oggi, attivo anche con Be-Steak, sia in Rinascente Milano Duomo che a Milano Rho Fiera, dove la cottura alla griglia di carni pregiate è protagonista, e MAIO Catering, che trasferisce la cultura dell’alta ristorazione nell’organizzazione di servizi di catering creati su misura, dove la qualità e l’esperienza decennale ne garantiscono il successo: attenta selezione delle materie prime per i menù studiati per ogni esigenza, insieme a professionalità, passione, organizzazione e conoscenza rendono da anni MAIO Catering il partner perfetto per realizzare esperienze di gusto inedite.

FOTOGRAFIE: sala stampa online www.imaginecommunication.eu

Ufficio stampa: IMAGINE Communication, www.imaginecommunication.eu

Lucilla De Luca [email protected] 335.5839843

Giorgia Assensi [email protected] 347.8951181