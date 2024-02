Il Top Club Show Dinner, il venerdì di Frontemare Rimini, è pronto a risplendere ancora una volta con la presenza straordinaria della rinomata ballerina, showgirl, conduttrice televisiva e attrice teatrale italiana, Matilde Brandi. L'evento, in programma per Venerdì 16 Febbraio alle ore 21.00 durante la cena spettacolo, promette una serata indimenticabile di intrattenimento di classe, impreziosita dalla presenza di una delle personalità più amate dal pubblico italiano.



Tra i dj set di Dj Sangio accompagnato da Isa B, gli ospiti avranno il privilegio di assistere allo straordinario spettacolo di canto e ballo di Matilde Brandi, un mix irresistibile di talento e carisma che saprà affascinare tutti gli spettatori del Top Club.



Matilde Brandi, figura di spicco nel panorama televisivo italiano, vanta una carriera poliedrica ed eclettica. Nata a Roma il 18 giugno 1966, ha iniziato il suo percorso come ballerina di danza classica e moderna, per poi emergere come showgirl in programmi televisivi italiani negli anni '90. Il suo trampolino di lancio al grande pubblico è stato il reality show "L'Isola dei Famosi" nel 2003, che l'ha consacrata come una delle personalità più carismatiche della televisione italiana.



Da allora, Matilde Brandi ha continuato a catturare l'attenzione del pubblico con la sua partecipazione in numerosi programmi televisivi italiani, tra cui talk show e reality, dimostrando una versatilità e un talento innegabili. Oltre alla sua carriera televisiva, ha anche lasciato il segno come attrice teatrale e autrice, con la pubblicazione nel 2014 del suo libro "Il Cuore Oltre l'Ostacolo".



Nel 2020, Matilde Brandi ha nuovamente conquistato il pubblico italiano con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, confermando il suo status di icona intramontabile dello spettacolo.



Il Top Club Show Dinner, il venerdì sera di Frontemare Rimini, è entusiasta di ospitare Matilde Brandi e invita tutti gli appassionati di talento e intrattenimento a partecipare a questa straordinaria serata.