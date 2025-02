Terna, operatore che gestisce la rete di trasmissione nazionale, ha raccolto i dati relativi al 2024 dei consumi energetici italiani, che sono aumentati del 2,2% rispetto all’anno precedente. Un grande passo avanti per le fonti rinnovabili, che hanno coperto il 41,2% della domanda nazionale.



Terna: report dei consumi elettrici del 2024, record per le rinnovabili

Stando ai dati raccolti da Terna, sono aumentati in Italia nel 2024 i consumi di energia elettrica del 2,2% rispetto al 2023, per un totale di 312,3 miliardi di kWh e un picco raggiunto il 18 luglio, con una domanda di 57,5 GW. Le fonti rinnovabili, per la prima volta nella storia del Paese, hanno coperto il 41,2% della domanda di energia elettrica, rispetto al 37,1% dell’anno precedente, traguardo raggiunto grazie all’aumento della produzione di energia idroelettrica e fotovoltaica. A causa dell’aumento delle temperature del 2024, riscontrabile nei mesi di luglio e agosto, si è registrato un aumento dei consumi: secondo i dati registrati e raccolti da Terna, questi ammontano a +2,2% al Nord, +2,3% al Centro e +2,1% nel Sud e nelle isole. Per quanto riguarda i consumi industriali, l’indice IMCEI, che rileva quelli delle imprese energivore, ha stimato una certa stabilità rispetto all’anno precedente, registrando un -0,3%.



Terna: riduzione di energia proveniente dal carbone del 71%

Tra le rinnovabili, si evidenzia un aumento dell’idroelettrico del 30,4% e del fotovoltaico del 19,3%, stando ai dati di Terna. È diminuita la produzione di energia eolica, geotermica e termica, con una riduzione di quella proveniente dal carbone del 71%, con un conseguente decremento delle emissioni di CO₂ stimato in oltre 8 milioni di tonnellate. La potenza totale delle fonti rinnovabili presenti in Italia ha ammontato a 76,6 GW al 31 dicembre 2024, di cui 37,1 GW dal solare e 13 GW dall’eolico. Soffermandosi solo sull’ultimo mese del 2024, la domanda elettrica è cresciuta del 2,8%, a causa dei due giorni lavorativi in più rispetto al 2023 e delle temperature più basse di 1,6 gradi. Nel complesso, le fonti rinnovabili hanno soddisfatto il 31,7% del fabbisogno mensile. Per quanto concerne i consumi industriali di dicembre 2024, vi è stato un calo del 6,5% rispetto all’anno precedente, con miglioramenti nel settore alimentare, della carta e del cemento, ma un rallentamento in quello chimico, siderurgico e dei trasporti. Nel complesso, secondo Terna, la produzione italiana di energia ha soddisfatto l’83,7% della domanda, mentre il restante è stato coperto con energia estera.