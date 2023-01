Mercoledì alla ripresa del campionato, dopo la sosta dei mondiali, l'Inter avrà la possibilità riaprire il campionato nell'incontro che vede i nerazzurri impegnati a San Siro contro il Napoli.

Quello che si disputerà alle 20:45 al Meazza, sotto la direzione dell'arbitro Sozza, è sicuramente il match di cartello della 16.a giornata del girone di andata della Serie A, stagione 2022/2023.

Anche se dopo una sosta di un mese e mezzo è difficile poter dire se potranno esser mantenuti gli equilibri delle prime quindici giornate, possiamo comunque affidarci ai dati statistici relativi ai precedenti tra le due squadre per fare delle ipotesi sul pronostico della gara.

Il Napoli ha perso 68 delle 152 sfide di Serie A TIM contro l'Inter (46 quelle vinte, 38 quelle finite in parità), solo contro la Juventus i partenopei hanno subito più sconfitte (70).

L'Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A TIM contro il Napoli, dopo che aveva ottenuto due successi nelle precedenti sette al Meazza (con 3 pareggi e 2 sconfitte).

L'Inter è la squadra che in casa ha battuto più volte il Napoli in Serie A (50V, 17N, 9P), grazie a 143 gol segnati. Nelle ultime 24 partite di campionato l'Inter non ha mai pareggiato, registrando 18 vittorie e sei sconfitte; l'ultima squadra con una striscia più lunga di gare senza pareggi (in Serie A) è stata la Juventus tra il 2016 e il 2017.

Però, in questa stagione, il Napoli ha vinto tutte le ultime 11 partite di Serie A, l'ultima squadra a fare meglio nel massimo campionato è stata la Juventus tra il dicembre 2017 e il marzo 2018, con 12 successi consecutivi.

Inoltre, nessuna squadra ha subito meno gol di testa rispetto al Napoli in questo campionato (1) e nessuna ne ha concessi più dell'Inter (5), con gli azzurri che sono anche quelli che, nella stagione in corso, hanno realizzato più reti grazie a questo fondamentale... ben 9. Ma l'Inter è anche la squadra che ha realizzato più reti nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (6), mentre nessuna ne ha segnate più del Napoli nel quarto d'ora finale di gara (10).

Lautaro Martínez ha realizzato 4 gol contro il Napoli in Serie A (di cui 3 in gare casalinghe), e solo contro Salernitana (5) e Cagliari (8) ha fatto meglio. Nella classifica marcatori è terzo con 7 reti. Ma il Napoli può schierare Victor Osimhen, il miglior marcatore del campionato con 9 gol, tre in più dell'altro azzurro, l'esterno georgiano Kvaratskhelia, sicuramente una delle rivelazioni del campionato.





