È stato Johann Zarco (Pramac) a far registrare il miglior tempo sul Circuito internazionale di Chang nelle libere del venerdì del Gran Premio di Thailandia di MotoGP. 1:30.281 il tempo con cui il pilota francese ha preceduto di 18 millesimi la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. Terzo tempo per l'altra Pramac dello spagnolo Jorge Martin.

Tra i primi 10 classificati anche il leader del mondiale Fabio Quartararo (Yamaha), mentre sia Enea Bastianini (Gresini Racing) che Aleix Espargaro (Aprilia) - anche loro in corsa per il titolo - rischiano di dover passare dalla Q1, nel caso in cui la pioggia prevista per la sessione i prove di sabato mattina dovesse essere confermate.

Questi i primi dieci migliori tempi del venerdì:

01. Johann Zarco - (Pramac Racing) - 1:30.281

02. Francesco Bagnaia - (Ducati Lenovo Team) - + 0.018

03. Jorge Martín - (Pramac Racing) - + 0.190

04. Marc Márquez- (Repsol Honda Team) - + 0.242

05. Fabio Quartararo - (Monster Energy Yamaha MotoGP™) - + 0.274

06. Jack Miller - (Ducati Lenovo Team) - + 0.307

07. Luca Marini - (Mooney VR46 Racing Team) - + 0.313

08. Miguel Oliveira - (Red Bull KTM Factory Racing) - + 0.327

09. Alex Rins - (Team Suzuki Ecstar) - + 0.360

10. Franco Morbidelli - (Monster Energy Yamaha MotoGP™) - + 0.484