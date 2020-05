La Juventus è fortemente impegnata alla ricerca dell'attaccante che sostituisca Higuain, rientrato da alcune ore a Torino.

Il giocatore argentino si mostrerebbe cupo ed insofferente, probabilmente per la quarantena che lo attende come prassi. In realtà, però, il suo erede potrebbe esser già stato trovato.

I bianconeri guarderebbero in casa Napoli, al polacco Arkadiusz Milik, in scadenza di contratto nel 2021. Sarà lui il sostituto del pipita?