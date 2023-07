"Eri Con Me" è l’album di Alice contenente sedici canzoni di Franco Battiato, registrato, in studio, con Carlo Guaitoli (pianoforte, direzione), già speciale collaboratore di Battiato stesso, per oltre vent’anni, e I Solisti Filarmonici Italiani. Con questo disco, Alice ha vinto la Targa Tenco 2023, il riconoscimento assegnato, dal 1984, ai migliori dischi italiani di canzone d’autore usciti nel corso dell’anno trascorso, nella categoria Miglior Interprete. Lo scorso anno, Alice era stata insignita del Premio Tenco 2022 alla Carriera.

Questo progetto discografico, acclamato dalla critica e disponibile in cd, vinile e in digitale, ha il suo naturale proseguimento nel tour di Alice “Eri Con Me - Alice Canta Battiato” che, dopo aver percorso i teatri italiani, questa estate, continua nelle location open air.

“Eri Con Me - Alice Canta Battiato” è il live tour 2023 con nuovi brani in scaletta tratti dal recente album, come "Da Oriente a Occidente" e "Sui giardini della preesistenza", e altri che, invece, da molto tempo, appartengono al repertorio live e discografico di Alice, come "La cura", canzoni dai diversi periodi compositivi di Battiato e quelle nate dalle loro numerose collaborazioni, a partire dal 1980, e che hanno scritto insieme come "Per Elisa", i loro duetti tra cui "I treni di Tozeur" e anche i brani che Battiato ha scritto, più recentemente, per Alice, come "Veleni" ed "Eri con me", che dà il titolo all'album e al tour.

Alice, con la sua personalità vocale unica e un percorso artistico in evoluzione, si fa strumento della musica di Franco Battiato e di ciò che ha trasmesso, attraverso le canzoni a cui sente di aderire pienamente.

Nella formazione in trio, al consolidato concerto, con Alice, accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte, si è aggiunto, quest’anno, il timbro caldo del violoncello di Chiara Trentin. Per alcuni concerti speciali, Alice è accompagnata dall’orchestra I Solisti Filarmonici Italiani, con Carlo Guaitoli al pianoforte e direzione.

Di seguito, le prossime date del tour “Eri Con Me - Alice Canta Battiato”:

18 luglio alla Villa Marchesi di Gragnano Trebbiense (PC) in occasione di Val Tidone Festival

19 luglio in Piazza Matteotti a Sarzana (SP), in occasione del Festival Moonland

21 luglio ai Giardini Estensi di Varese con I SOLISTI FILARMONICI ITALIANI

22 luglio alla Fortezza Medicea di Arezzo

23 luglio in Piazza Garibaldi a Cervia (RA) con I SOLISTI FILARMONICI ITALIANI

28 luglio al Teatro Antico di Segesta (MI)

29 luglio al Parco Archeologico di Morgantina (EN) in occasione del Barbablù Fest

30 luglio alla Villa Filippina di Palermo

1 agosto Teatro al Castello di Milazzo a Milazzo (ME)

4 agosto al Teatro al Castello di Desenzano del Garda (BS)

22 agosto alla Fortezza Montalfonso di Castelnuovo Garfagnana (LU) in occasione del Festival Mont’Alfonso Sotto le Stelle

24 agosto in Piazza Orsini del Balzo a Mesagne (BR)

25 agosto al Fossato del Castello Aragonese di Otranto

26 agosto all’Arena del Ponente di Molfetta (BA)

28 agosto al Parco Archeologico di Sibari a Cassano Allo Ionio (CS)

2 settembre in Piazza san Francesco a San Gemini (TR)

4 settembre al Castello Visconteo di Pavia

Il tour è prodotto e organizzato da IMARTS. Sono aperte le prevendite nei circuiti abituali.

L’album “Eri Con Me” vede le sue radici nella collaborazione artistica tra Alice e Franco Battiato iniziata, nel 1980, con il singolo "Il vento caldo dell'estate" e l'album "Capo Nord". Con "Gioielli rubati ", del 1985, per la prima volta, Alice ha interpretato canzoni di Battiato non scritte per lei, poi, per molti anni e in molti progetti discografici, ha ripreso il suo abituale ruolo di cantautrice, fino al 2003, in cui viene pubblicato "Viaggio in Italia", un album di sole cover dedicato a grandi autori italiani; qui le canzoni di Battiato presenti erano due, ma, nei concerti che seguirono, aumentarono sempre più, per il rinnovato piacere di Alice nell'interpretare le sue composizioni. In seguito, ci saranno altre collaborazioni tra Alice e Franco Battiato, come per l'album "Samsara" con "Eri con me" del 2012 e per l'album "Weekend" con "Veleni" del 2014.

Nel 2016, arrivò anche l’occasione del lunghissimo straordinario tour insieme "Battiato e Alice". Nel 2020, Alice iniziò il tour "Alice Canta Battiato" insieme a Carlo Guaitoli, come pianista e direttore d’orchestra, al quale hanno partecipato vari ensemble.

Scrive Francesco Messina, nella prefazione del disco: «Le canzoni, inserite nell’album, in buona parte, risultano quelle ascoltate nei concerti, ma non del tutto. Infatti, se alcune di queste appartenevano già al repertorio discografico di Alice (ad esempio “I treni di Tozeur”, “Prospettiva Nevski” e la stessa “Eri con me”), molte altre sono, per lei, decisamente inedite. Tra queste una nuova versione di “Da Oriente a Occidente” (proveniente dall’album “Sulle Corde di Aries”), “L’addio”, di cui Franco è coautore, con Mino Di Martino e Ippolita Avalli e “Torneremo ancora”, l’ultima canzone da lui scritta e registrata; un brano al quale teneva, veramente, molto».

Tracklist dell’album:

1 Da Oriente a Occidente

2 Eri con me

3 Lode all’inviolato

4 Io chi sono?

5 E ti vengo a cercare

6 La cura

7 Povera patria

8 L’addio

9 Il re del mondo

10 L’animale

11 La stagione dell’amore

12 Chanson egocentrique

13 I treni di Tozeur

14 Prospettiva Nevski

15 Sui giardini della preesistenza

16 Torneremo ancora

“Eri Con Me” è il primo album di Alice pubblicato da BMG.

La Produzione esecutiva dell'album è di Francesco Cattini/Elisa Sitta IMARTS.

Management Francesco Cattini IMARTS.