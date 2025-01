Anche in occasione dell'Epifania 2025 si sono assegnati i premi della Lotteria Italia 2024. Cinque erano i premi di prima categoria: il primo da 5 milioni di euro, il secondo da 2,5 milioni, il terzo da 2 milioni, il quarto da 1,5 milioni e il quinto pari a 1 milione.

In base a quanto annunciato dal direttore centrale Giochi dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm), Mario Lollobrigida, visto l'aumento delle vendite dei biglietti con un +29% rispetto al 2023, il resto delle vincite è stato ripartito con 25 premi di seconda categoria da 100mila euro, 50 di terza categoria da 50mila e 200 di quarta categoria da 20mila euro.

Il biglietto da 5 milioni di euro è stato venduto presso l'Autogrill Somaglia Ovest, in provincia di Lodi.

Il secondo da 2,5 milioni è stato invece acquistato a Pesaro presso la tabaccheria di Marcello Bucci in Piazza Giovanni Lazzarini, 8, mentre il tagliando del terzo premio da 2 milioni va alla pasticceria Porretto di Palermo in via Luigi Galvani, 49. L

a quarta vincita da 1,5 milioni di euro è stata messa a segno a Torino nella tabaccheria Marco Perrotta in via Pietrino Belli 39/A.

Infine, il biglietto vincitore del quinto premio da 1 milione è stato venduto presso un'area di servizio autostradale, Lagardere Ads Arino Ovest presso l'Autostrada A4 Serenissima SNC, a Dolo, in provincia di Venezia.





Fonte: Agipronews