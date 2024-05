Il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati rilancia l'analisi del vaticanista Eusebio Episcopo (lospiffero.com): "Mancanza assoluta di chiarezza teologica e immobilismo sulle riforme necessarie alla vita della Chiesa oggi".



Di seguito uno stralcio dell'analisi:

"Si è chiusa l’Assemblea generale della Cei con l’incontro a porte chiuse fra i vescovi e il papa che ha ammannito loro la solita tiritera sul clericalismo e la mondanità. L’informato Silere non possum ha sintetizzato l’impressione di qualche vescovo e che riflette l’opinione di altri, ovviamente espressa in privato: «Ciò che viene contestato al papa da diversi presuli è la mancanza di chiarezza. In un mondo che è sempre più incapace di offrire risposte, anche la Chiesa e lo stesso Pontefice rischiano di essere una voce flebile e incapace di offrire lo sguardo sulla via che conduce a Gesù Cristo. Mentre Francesco condanna le ideologie allo stesso tempo sembra guidare la Chiesa proprio guardandola con gli occhiali dell’ideologia e della divisione. Ci sono i buoni (quelli che la pensano come lui) e i cattivi (quelli che mettono in risalto i problemi). Ci sono i conservatori e i progressisti. Gesù Cristo, la preghiera, la teologia, i dogmi, il diritto, sono tutte cose che non trovano spazio in questo pontificato»".

Fonte: lospiffero.com