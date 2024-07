CATARSI



Tutto sta cambiando intorno a me

la mia vita mi porta verso te

noi che ci perdiamo in un non so che

corriamo nella notte senza un perchè.

Cifre alla mano ho perso sempre io

non vi sono trofei nel mio carnet

di partite giocate sempre col più

debole, quante volte ho perso io?

Mi sono perso veramente fra i guai

e i piagnistei, riconoscendomi

UOMO SOLO fra questi farisei.

In questo mondo di occhiaie e immoralità

giace eterna l’ instabilità

ma se non ti accontenti di onestà

sarai tacciato di crudeltà

verso persone che vivono

nella falsità da sempre

noi non ci accorgiamo

di niente e viviamo

inutilmente fra l’ignoranza

e chi per tessere suole

essere meglio di te

senza che lo dimostri

mai, avanzando pesantemente

nella nostra mente

come chi ha ucciso

in guerre recenti

senza farsi mai

vedere

massacrando vilmente

persone innocenti

rovinando così le nostre menti

in una Catarsi virulenta.