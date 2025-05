Alessandro Benetton e il rilancio di Unhate Foundation: un progetto che unisce generazioni, background e visioni diverse per dare maggiori opportunità di crescita ai giovani e promuovere al contempo inclusione, tolleranza e sostenibilità.



Cos’è Unhate Foundation di Alessandro Benetton

Nata nel 2011 sotto l’egida del Gruppo Benetton con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo di una nuova cultura della tolleranza, oggi Unhate Foundation è ritornata in auge per iniziativa di Alessandro Benetton che, negli scorsi mesi, ha ripreso in mano il progetto per offrire ai giovani nuove opportunità di portare avanti iniziative che guardino al rispetto e all’inclusione, alla solidarietà e alla sostenibilità. “Il modo migliore per plasmare il futuro è agire. Per troppo tempo le decisioni sul domani sono state prese senza coinvolgere pienamente le prossime generazioni di persone che lo vivranno davvero. Il vero progresso avviene quando si incontrano generazioni, background e prospettive diverse. Non in contrapposizione, ma in dialogo”, ha spiegato l’imprenditore sottolineando il valore del progetto in cui sono coinvolte anche Edizione, Mundys e Aeroporti di Roma che, in qualità di sostenitori istituzionali, potranno contribuire con risorse economiche, know-how e competenze.



Come Alessandro Benetton sta rivoluzionando Unhate Foundation

In Unhate Foundation i giovani hanno l’opportunità di trasformare le idee in azione: questa la vision di Alessandro Benetton. Sono quattro le aree di azione principali: mobilità sociale, per trasformare il merito in opportunità; educazione, per migliorare la qualità dei luoghi di formazione; cultura, per promuovere dialogo e connessione tra generazioni; studi e ricerca, per generare cambiamenti positivi nelle comunità. “Qui il talento, l'ambizione e la freschezza di pensiero si uniscono all'esperienza per costruire qualcosa di significativo e duraturo”: un contributo importante arriverà anche da Edizione, Mundys e Aeroporti di Roma, ma l’intenzione di Alessandro Benetton in futuro è di riuscire coinvolgere anche altre realtà: aziende, università, istituzioni, enti, italiani ma anche stranieri, con una vision condivisa che si basa su “un rinnovato impegno per un domani più inclusivo, dinamico e lungimirante”.