È possibile rivedere Chiara Taigi a UnoMattina in Famiglia su RaiPlay al seguente indirizzo:www.raiplay.it/video/2021/03/UnoMattina-in-famiglia-e41531af-e0c5-4663-8499-ca880b77b821.html?

Chiara Taigi su Rai 1 ha cantato il brano "C'era una volta il West" del Maestro Ennio Morricone, nel programma UnoMattina in Famiglia condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta, con la Regia di Marco Aprea.

Chiara Taigi ha colto l'occasione per donare in musica i suoi Auguri a Tutti di Buona Santa Pasqua e di voler ricordare il Maestro Ennio Morricone, anno in cui si svolgeranno molti eventi celebrativi sulle opere del Maestro, cantando la versione originale di C'era una volta il West (Once upon a time in the West), una storica colonna sonora pubblicata nel 1972 con oltre 10 milioni di copie vendute.

Ringraziamenti ed Auguri a Rai 1, al Direttore di Rete, agli Autori, alla Regia di Marco Aprea, alla Redazione del programma, ai Tecnici e agli Assistenti di studio. Un particolare saluto a Tiberio Timperi e alla cara Monica Setta.



RIFERIMENTI E LINK