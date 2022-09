Giovedì 15 settembre, al Fam - Desenzano (BS), hot spot in decisa ascesa ben conosciuto da chi vuol mangiare e bere al meglio sul Garda, ovviamente divertendosi... torna per l'ultima volta, per l'estate 2022, la musica di Chicco Nember. L'appuntamento, dalle 20, è The Last Summer Dance with Chicco.

Ma chi è Chicco Nember? E' un artista che sa sempre come coinvolgere il pubblico. L'artista, bresciano, si presenta così. "Lumezzanese per nascita e passione. Mi è sempre piaciuto cantare: fin da piccolo, grazie a mio padre che mi ha trasmesso la passione per il canto, facendomi ascoltare i dischi dei Dire Straits, Claudio Baglioni, Battisti, Mina ed ancora di Eduardo de Crescenzo. Durante l'adolescenza cantare è rimasto un sogno nel cassetto (…) Canto musica divertente da cantare e da ballare in compagnia, rievocando i più grandi classici della scena italiana ed internazionale e concentrando il mio impegno nel coinvolgimento dei presenti, in modo che le mie serate siano sempre memorabili e ricche di emozioni (…)

Ecco il menu della serata del 15 settembre al Fam - Desenzano (BS): snack di benvenuto, selezione di affettati con gnocco fritto, pacchetto con pomodoro e stracciatella, crostatina al caffè (50 euro a persona, coperto, acqua e caffè inclusi).



Fam

Via Zamboni, 5 25015 – Desenzano del Garda (BS)

www.familylifestyle.it

[email protected]

+39 030 9120281 - 3348116160

www.instagram.com/fam.lifestyle/

www.facebook.com/fam.lifestyledesenzano/







FAM - Desenzano (BS): un menù che rilassa, a pranzo e a cena

Chi ama stile e relax sul Garda conosce ormai Fam a Desenzano (BS). Fam sta per Family Lifestyle ed è un Beach Club perfetto per chi ha voglia di guardare e farsi guardare… e non solo. La cucina dello chef Davide Ciola è eccellente, il servizio curato in ogni dettaglio. E spesso prendono vita eventi musicali perfetti per godersi lo scenario del lago, magari un drink o un cocktail in mano. Ad esempio, il 13/07 il sound è quello di Roberto Ferro, che con i suoi vinili crea un'atmosfera rilassata.



Un pranzo d'eccellenza con vista lago a un costo contenuto? Al Fam si può

Fam è perfetto per una serata speciale o per un aperitivo al tramonto. Ma l'idea giusta, per spezzare la routine della settimana, è frequentarlo anche per un pranzo con vista. Ad esempio, il 13 luglio, il menu guidato propone riso saltato con verdure, controfiletto alla griglia e insalata di finocchio con acqua e caffé (18 euro).



La cucina di Fam: pescato del girono o carne alla griglia?

Il menu di Fam - Desenzano (BS) mettono d'accordo gli appassionati di carne e chi preferisce il pesce. Dalla griglia arrivano fiorentine, costate, cube roll e galletti da sogno, mentre molti scelgono il pescato del giorno al forno. Tra i primi: raviolo di rana pescatrice, ovviamente fatto in casa, risotto ai gamberi, paccheri al pomodoro bruciato e cacio e pepe con eventuale aggiunta di tartare di scampi. E per iniziare? Per chi ama il pesce, Crudi di mare o polpo alla brace, oppure battuta affumicata, fois gras d'anatra, culaccia, dripping di verdure di stagione… Tutto il menu è disponibile qui: https://famlifestyle.it/listini/menu-restaurant.pdf



Lo chef di Fam - Desenzano: Davide Ciola

Quanta pazienza ci vuole poi per gestire la cucina di uno spazio vivace come Fam? Davide Ciola il giovane chef di Fam, lo sa bene! Con creatività, carattere e competenza idea e realizza i piatti del ristorante, del bar, e le proposte dedicate ai gruppi. Tra i suoi cavalli di battaglia, ecco primi piatti da sogno: risotti micidiali e carbonare.



La carta dei Vini di Fam - Desenzano (BS) rilassa: 5 proposte di bollicine al bicchiere

Basta dare un'occhiata qui per iniziare a rilassarsi: https://famlifestyle.it/listini/wine-list.pdf. Le bollicine, perfette per l'estate, tra Champagne, Prosecco, Spumanti e Franciacorta, sono praticamente infinite…. Non mancano le proposte al bicchiere, ben 5 solo per quel che riguarda le bollicine. Perché Fam è perfetto anche per una pausa pranzo di stile e sostanza, non solo per una serata o un pomeriggio speciali on the beach, nello scenario unico del Garda.



La filosofia di Fam: Family & Lifestyle

Nello "slang" americano, Fam sta per famiglia, non solo come nucleo vero e proprio, ma indica un gruppo di amici legati tra loro da una stessa passione comune.Il calore dei fratelli Guidetti, che insieme gestiscono il locale, si rispecchia proprio in questo termine che oltre a rimandare all'affiatamento della loro famiglia numerosa. Fam abbraccia gli ospiti facendoli sentire parte di quello che, più che un progetto imprenditoriale, è un vero e proprio stile di vita.