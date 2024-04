L’opera di Elisabetta Sgarbi, dedicata al celebre fotografo bolognese Nino Migliori, arriva a Budapest.

Lunedì 15 aprile, all’Istituto Italiano di Cultura, ci sarà un doppio appuntamento: alle ore 18.00, nella Sala Federico Fellini, verrà proiettato il film “Nino Migliori - Viaggio Intorno Alla Mia Stanza”, di Elisabetta Sgarbi, dedicato al fotografo che si racconta, per la prima volta, nel suo atelier di Bologna.

Alle ore 18.40, alla Galleria Xenia, verrà inaugurata la mostra antologica “Oltre Lo Specchio”, dedicata a Nino Migliori, a cura di Elisabetta Sgarbi e Marina Truant. La mostra rientra nel Budapest Photo Festival 2024.

Interverranno Eugenio Lio, Marina Truant, Nino Migliori e Elisabetta Sgarbi. Saluti Istituzionali di Szilvia Mucsy, Direttrice del Budapest Photo Festival, e Gabriele La Posta, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura.

L’ingresso è libero.

Vero e proprio innovatore, in campo fotografico, Nino Migliori, oggi 97enne, ha segnato la storia dell’arte, con le sue sperimentazioni, indagando nuovi aspetti del linguaggio fotografico. Sensibile esploratore e alternativo lettore, i suoi lavori sono, sempre, stati caratterizzati da una grande capacità visionaria che ha saputo infondere in un’opera originale ed inedita. Il suo è uno dei percorsi più diramati e interessanti della cultura dell’immagine europea.

Il Film

“Nino Migliori - Viaggio Intorno Alla Mia Stanza” (2022) è stato presentato, in anteprima, alla Festa del Cinema di Roma, proiettato, in molte sale italiane e a Parigi, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, andato in onda, su Rai 5, nell’ambito del programma “Art Night”, premiato ai Nastri D’Argento 2023, nella cinquina dei documentari “che raccontano protagonisti ed eventi di Cinema, Spettacolo, Cultura”.

In questo film, Nino Migliori si racconta, per la prima volta, nello spazio, del suo atelier bolognese, in Via Elio Bernardi, ripercorrendo la sua vita artistica e personale, le sue imprese e le sue sperimentazioni.

Racconta Elisabetta Sgarbi «È la storia di un film mio e non mio. È un film su Nino Migliori che, sin da subito, sfugge di mano, e diventa un film di Nino Migliori».

“Nino Migliori - Viaggio Intorno Alla Mia Stanza” si avvale della complicità di Marina Truant, direttrice della Fondazione Nino Migliori. Le musiche originali sono di Mirco Mariani, che ha tradotto, in note, l’elettricità che si è respirata sul set. Nel film, anche Gilda Mariani, già musa dei film di Elisabetta Sgarbi e, ora, anche di Nino Migliori.

Direttore della fotografia è Andres Arce Maldonado.

Montaggio di Andres Arce Maldonado e Elisabetta Sgarbi.

Scenografie di Simone Puzzolo e Lorenzo Soriani.

Una produzione Betty Wrong.

Con il supporto di BPER Banca e Enel.

Durata: 41’ 20’’.

A questo film, è seguito il secondo lavoro cinematografico di Elisabetta Sgarbi, dedicato al fotografo “Nino Migliori - La Festa Che Rovescia Il Mondo Per Gioco” (2023), ambientato al Carnevale di Viareggio.

LA MOSTRA

“Oltre Lo Specchio” presenta, invece, i lavori di Nino Migliori, sul paesaggio, genere ampiamente frequentato, fin dall’invenzione della fotografia, a lungo considerata fedele riproduzione del reale. Questo erroneo presupposto ha avvalorato l’idea di una fotografia come speculare rappresentazione del dato oggettivo. Migliori non ha, mai, accettato questa convenzione. Anche nelle sue immagini realiste si può verificare il suo guardare oltre, che offre una lettura particolare del testo, in altre parole, il superamento del concetto di documento, per sottolinearne l’interpretazione. La mostra sarà visitabile fino al 9 maggio 2024 (orario di apertura dal lunedì al venerdì: 14:00-19:00).