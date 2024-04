Proseguono a pieno ritmo i lavori di rivitalizzazione della scuola elementare "Sacro Cuore" per consegnare il plesso a settembre entro l’inizio del prossimo anno scolastico.

La progettazione esecutiva redatta dagli uffici comunali e approvata in Conferenza di servizi da tutti gli Enti competenti è stata finanziata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Unità di Missione del PNRR per l’importo complessivo di € 1.113.500,00 tra i 44 interventi di edilizia scolastica finanziati in Sicilia: essa prevede l’applicazione dei nuovi Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) con lavorazioni “a basso impatto ambientale” e utilizzazione di interventi di bioedilizia, che garantiranno l’obiettivo di “Edificio Green”: infatti, l’ottimizzazione delle prestazioni termiche delle pareti dell’edificio è stato risolto con sistema a cappotto di canapa possedendo eccellenti proprietà termoisolanti freddo/caldo, deumidificanti e fonoassorbenti per il benessere fisico dei fruitori del plesso.

La copertura sarà interamente impermeabilizzata, gli infissi verranno sostituiti in PVC a taglio termico e soprattutto verranno eseguiti interventi di miglioramento sismico mediante l’aumento di sezione, il rafforzamento e l’incremento delle armature di alcuni pilastri nonché il rafforzamento di travi con l’inserimento di staffe aggiuntive, il rifacimento dell’impianto idrico-sanitario oltre ad altri interventi impiantistici di adeguamento degli impianti elettrico, antincendio e riscaldamento.