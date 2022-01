Si tratta di una storia lunghissima, fitta di vittorie e tragedie, coraggio e tristezza. Rinascite e cadute.

La storia del Diporto Velico Veneziano, grande istituzione nazionale ed internazionale nel campo della vela è diventato un documentario con la firma di Marco Agostinelli. Lo abbiamo intervistato. "Non è stato facile raccontare i 70 anni del Diporto Velico Veneziano, eppure di documentari e di video ne ho fatti tantissimi nella mia storia di artista; ma le vicende del Diporto erano davvero così tante che nessuna di loro poi, mi appariva più trascurabile. All’inizio doveva essere poco più di uno spot e di quello ero stato incaricato, ma sono stato io stesso a chiedere che si trasformasse in un film. Non l’avessi mai fatto (lo dico sorridendo), mi sono scavato la fossa da solo: tutta la storia è diventata complessa, molto articolata e a suo modo bellissima. Io, che ormai mi ritengo veneziano d’adozione, vi abito dal 2008, non sono un vero e proprio uomo di mare, ma questo lavoro mi ha portato tra le onde del nostro Adriatico, mi ha fatto sentire il sale, l’avventura, mi ha anche commosso. E’ stata dura muoversi tra tutte le “fonti” video e iconografiche datemi a disposizione, ma infine spero di aver realizzato qualcosa di bello, di importante, o quantomeno di aver reso giustizia ad un club senz'altro storico della vela nazionale ed internazionale."

Si tratta di un lavoro di circa un'ora visibile da qualche giorno sul canale YouTube del club veneziano.