Napoli, 27/06/2025 – Un inno alla Giustizia, alla Sicurezza ed all'Impegno Civico ha risuonato durante la cerimonia del "Premio Legalità e Sicurezza", svoltasi ieri a Napoli, con il patrocinio del Consiglio della Regione Campania, della Città di Napoli e della 7^ Municipalità di Napoli. L'evento ha visto la partecipazione delle più alte Istituzioni Regionali e Locali, delle Forze dell’Ordine, di Realtà Sociali e di cittadini esemplari, tutti accomunati dallo stesso ideale: "costruire una società fondata sul rispetto delle regole e sulla collaborazione".

Tra le figure Istituzionali presenti:

On. Gennaro Oliviero, Presidente del Consiglio Regionale della Campania

Pref. Dott. Antonio De Iesu, Assessore alla Sicurezza e Legalità del Comune di Napoli

Dott. Maurizio Moschetti, per la 7^ Municipalità

Magg. Maurizio Guerra, Comandante U.O. Secondigliano della Polizia Municipale

Col. Antonio Piricelli, Comandante della Polizia Locale di Afragola

Nel corso dell’incontro si è aperto un confronto concreto sulla necessità di rafforzare la cooperazione tra le forze dell’ordine e gli apparati di sicurezza, promuovendo una cultura condivisa di prevenzione e legalità. La cerimonia si è conclusa con l’intenso intervento del Reverendo Don Pino Cianci, che ha lanciato un accorato appello alla responsabilità morale collettiva.

🎖️ I RICONOSCIMENTI

Il Comitato Promotore ha conferito circa 70 premi, destinati a uomini, donne, enti e realtà che si sono distinti per meriti nel campo della Legalità e della Sicurezza:

On. Gennaro Oliviero, Presidente Consiglio Regionale

Pref. Dott. Antonio De Iesu, Assessore Legalità e Sicurezza - Comune di Napoli

Città di Napoli

Polizia Municipale di Napoli e di Afragola (NA)

Col. Antonio Piricelli, Comandante P.L. di Afragola (NA) - Simbolo di Legalità e Giustizia

Magg. Maurizio Guerra, Comandante P.L. di Napoli - U.O. Secondigliano

Dott. Antonello D’Acunto, Presidente Nazionale Guardia Agroforestale Italiana

Corpo della Guardia Agroforestale Italiana

Istituti premiati: Gruppo COSMOPOL S.p.A., PRESTIGE VIGILANZA, HERMES VIGILANZA, FUTURPOL VIGILANZA

Ten. Giuseppe Schiattarella (COSMOPOL VIGILANZA)

Col. Giovanni Arzillo (PRESTIGE VIGILANZA)

Dott. Maurizio Moschetti

On. Pasquale Di Fenza

S.E. Avv. Dott. Mino Capasso, Console della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka

Prof. Alfredo Buoninconti, Presidente Interforze Campania

7^ Municipalità di Napoli

GPG premiate: Massimo Testa, Catello Petrone, Alessia Alviti, Luigi Molino, Giuseppe Santagata, Gennaro Diana, Massimo Maddaluno



PREMI SPECIALI:

al Dott. Raffaele Spedito , quale “Imprenditore dal Cuore d’Oro”

al Dott. Giuseppe Alviti, Presidente del Comitato Promotore

alla Dott.ssa Anna Nesi, per l'impegno profuso nel corso del 2024

al Dott. Salvatore Abbruzzese, (comitato organizzazione evento)

alla Dott.ssa Fathima Azaani Omerdeen, (comitato organizzazione evento)

al Dott. Massimo Cerbutti ed alla Dott.ssa Monica Sara Menniti, rispettivamente Servizi Cooperazione Istituzionale e Servizi Organizzativi per la FEDITALIASERVIZI

al Dott. Cosma Abbruzzese, (Coordinamento ISG Federal Corp) - Executive Partners,

alla Dott.ssa Deborah Rossini, al Dott. Antonio Stasi ed alle GPG Flora Gyger e Francesco Albano, della ISG Federal Corp.

Nonché alle sezioni di Napoli delle Associazioni:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI URBANI

ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE

Commissariati di P.S. competenti per territorio.



Un doveroso particolare ringraziamento è rivolto al Main Partner dell’iniziativa, il “Caseificio FRANZESE”, per il prezioso supporto logistico e il sostegno concreto alla buona riuscita dell’evento.

Un particolare ringraziamento va al Dott. Giuseppe ALVITI, Presidente della Federazione Europea "VIGILANZA SICUREZZA ITALIA - ANGPG", che ha ideato questo Premio, manifestando la volontà di voler raccogliere in un unico testimone le diverse anime della Legalità e della Sicurezza ed è con questo animo che nel corso della prima parte della mattinata, si è intavolato il discorso di riprendere in mano il protocollo "1000 occhi sulla città" che vedi l'impiego sinergico delle risorse private a fianco della compagine pubblica, sui temi della Sicurezza e della Legalità, con GPG in ausilio alle Forze dell'Ordine.

Ed infine ma non per importanza, un doveroso ringraziamento da parte di tutti i partecipanti ed addetti ai lavori, va all'instancabile compagno di viaggio di queste iniziative, Dott. Salvatore ABBRUZZESE, quale Coordinatore del Comitato Organizzativo, che laboriosamente lavora nel dietro le quinte, per diverso tempo, con il fine di mettere a punto tutte le presenze, le partecipazioni, etc., anche se in questa edizione era assente fisicamente per motivi di salute, ha fino all'ultimo curato i dettagli assicurandosi insieme alla collega, Dott.ssa Fathima Azaani OMERDEEN, che le Istituzioni fossero presenti, i Patrocini e quant'altro siano in perfetto ordine.

La Prima Edizione del Premio Legalità e Sicurezza, si è confermato un appuntamento di valore sociale e culturale, che mette al centro le eccellenze del nostro territorio e rafforza il senso di comunità. Un riconoscimento simbolico, ma soprattutto umano, a chi ogni giorno contribuisce con discrezione e coraggio al bene collettivo.



Ufficio Stampa Esecutivo

Comitato Organizzativo