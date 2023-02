Ai riconoscimenti assegnati dal sindacato americano dei produttori, la Producers Guild of America (PGA), Everything Everywhere All At Once conferma la sua leadership per gli Oscar dopo aver dominato la Stagione dei Premi.

Nella storia di questo importante riconoscimento su 33 edizioni 25 volte il vincitore del PGA Award come miglior film ha conquistato successivamente anche l’Oscar. Un verdetto che era nell’aria dopo aver conquistato numerosi riconoscimenti tra quelli assegnati dalle Associazioni dei critici americani. Tra gli altri vincitori spiccano i favoriti nelle categorie animazione (Pinocchio) e documentario (Navalny).