Ai premi di metà stagione, assegnati per il 6° anno consecutivo dalla Hollywood Critics Association, i Midseason Awards, ha vinto a sorpresa il film d’animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse diretto dal trio di registi formato da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson.

Si porta a casa 3 premi il toccante e malinconico Past Lives di Celine Song targato A24. 2 invece i riconoscimenti per Air - La storia del grande salto di Ben Affleck: miglior attrice non protagonista (Viola Davis) e miglior attore (Matt Damon).

Nelle precedenti edizioni vinsero Black Panther, Booksmart, Da 5 Bloods, In The Heights e il vincitore degli Oscar 2023 Everything Everywhere All At Once.