Alessandro Benetton, Presidente di 21 Invest, ha annunciato l’acquisizione dell’azienda metallurgica tedesca Hailtec da parte di Aussafer: l’ingresso permetterà alla società di aumentare la varietà della propria offerta nel settore delle lavorazioni di acciaio ad alta tecnologia.



Alessandro Benetton: “Con acquisizione di Hailtec creiamo un leader europeo nelle lavorazioni ad alta tecnologia”

Con l’acquisizione di Hailtec da parte di Aussafer nasce un nuovo polo europeo dell’alta tecnologia e delle lavorazioni metallurgiche: ad affermarlo è Alessandro Benetton, Presidente del Gruppo 21 Invest. Si tratta della terza acquisizione effettuata da Aussafer, nonché la prima al di fuori dei confini nazionali. In seguito a questa operazione, Aussafer ha raggiunto un fatturato di 100 milioni di euro all’anno e un organico di circa 500 dipendenti. Il Presidente Alessandro Benetton ha rivelato come lo scopo dell’acquisizione internazionale sia quello di dare vita a un nuovo polo europeo dell’alta tecnologia: “Sono molto sodisfatto di questa nuova operazione di Aussafer. La nostra missione è quella di creare un leader non solo italiano ma europeo della lavorazione dell’acciaio ad alta tecnologia, e l’acquisizione di un gioiello tedesco del settore va in questa direzione. Continueremo ad impegnarci nel supportare la crescita di un gruppo che saprà distinguersi per competenze eccellenti, credibilità e capacità di imporsi sulla scena internazionale”.



La strategia di acquisizioni mirate portata avanti da Alessandro Benetton

Le acquisizioni messe in atto da Aussafer da quando fa parte del Gruppo 21 Invest guidato da Alessandro Benetton non hanno solo lo scopo di ampliare l’organico e aumentare la capacità produttiva, ma anche quello di allargare il pool di competenze e specialità della società, permettendole di rafforzare la propria presenza in diverse nicchie di mercato nel settore delle lavorazioni ad alta tecnologia.

L’acquisizione di Laserjet, ad esempio, ha permesso alla società metallurgica di espandersi nell’ambito delle macchine agricole e legate alla cura del verde; quella di Ramo, invece, ha consentito di ampliare la gamma dell’offerta con servizi legati allo stampaggio a freddo e al taglio laser. L’ingresso di Hailtec permetterà invece di acquisire una nuova leadership in settori quale l’e-mobility, la meccanica di microprecisione e la costruzione di componenti per il mercato medicale.