Da webmaster e da grafico sono sovente spinto a verificare quali sono le tipologie di siti che non arretrano di una tacca negli anni, nonostante l'avvento dei social e delle app che, come sappiamo, si sono fagocitati gran parte degli utenti di internet nell'ultimo decennio.

Abbiamo visto, negli anni passati, il boom dei siti che proponevano ad esempio giochi gratuiti per bambini online, di solito sviluppati in Flash, che facevano milioni e milioni di visite mensili, surclassando i più blasonati siti di informazione o di intrattenimento vario come se nulla fosse.

Poi Flash è stato abbandonato e questi siti si sono riconvertiti ai giochi in Html5. Ma la vera mazzata è stata data loro dall'avvento delle App. In pratica i fruitori dei giochi gratuiti hanno preferito scaricarseli nel telefonino che andarseli a cercare googolando a destra e a manca.

Lo so perché possedevo un paio di siti di giochi online, a tutt'oggi esistenti, che in 10 anni hanno perso oltre l'80% delle visite.

A tener botta invece sono i siti che propongono disegni da colorare, per bambini e per adulti. In effetti questi siti rispondono ad un bisogno piuttosto comune sia nelle famiglie che negli asili, ad esempio, che è quello di tenere occupati i bambini, con un'attività creativa che stimoli la loro fantasia e che nel contempo faccia svolgere ai ragazzi delle sane attività manuali.

Nell'era del digitale, infatti, prendere un disegno in bianco e nero e riempirlo di colori non è solo divertente e rilassante ma è anche utile nel migliorare la coordinazione mano-occhio.

I siti in questione sono molti ma quello che personalmente preferisco, per una serie di motivi è senza dubbio Coloring Pages Zen.

Innanzitutto è privo di pubblicità, ha una marea di categorie tematiche, è multilingue (c'è anche l'Italiano) e i disegni sono di alta qualità e stampabili con un click del mouse.

Tecnicamente è fatto benissimo (vi ricordo che sono Webmaster), quindi è velocissimo, è responsive, ovvero si adatta allo schermo di qualsiasi dispositivo, e consente di stampare facilmente anche da smarthpone, se lo avete collegato alla stampante via wifi o via blutooth.

Non tutti i siti sono così, garantito.

Inoltre i vostri ragazzi potranno trovare tutti i personaggi dei cartoni animati, anche gli ultimissimi usciti al cinema o trasmessi in TV, oltre a categorie come animali, macchine, modelle, mostri, uccelli ecc... oltre a quelle legate a festività particolari come il Natale, la Pasqua, Halloween ma anche il Ramadan, per dire.

Ma perché questo tipo di attività è consigliato per i nostri bambini? Ecco 5 motivi "pedagogici" per far dedicare loro del tempo a sporcarsi con i colori:

Sviluppo delle abilità motorie: Colorare richiede movimenti precisi e coordinazione mano-occhio come già detto, aiutando i bambini a sviluppare le loro abilità motorie fini. Questo è particolarmente importante nei primi anni di vita, quando stanno ancora affinando queste capacità.



Espressione creativa: Il disegno e il colorare offrono ai bambini un'opportunità per esprimere la propria creatività. Attraverso i colori e i tratti che scelgono, possono mostrare il loro mondo interiore e sviluppare un senso di orgoglio personale per le proprie creazioni.



Favorisce la concentrazione: Quando un bambino si immerge in un disegno da colorare, spesso entra in uno stato di concentrazione profonda. Questa attività può aiutare a migliorare la capacità di concentrazione e l'attenzione nei bambini, abilità cruciali per il successo scolastico e quotidiano.



Promuove la calma e il benessere emotivo: Colorare può essere una forma di rilassamento e un modo per gestire lo stress per i bambini. Attraverso il colore e la creatività, possono esprimere le proprie emozioni in modo positivo e trovare un senso di calma interiore.



Stimola l'apprendimento e la conoscenza: I disegni da colorare possono essere tematici, come animali, forme, numeri o scene della natura. Questo offre ai bambini l'opportunità di imparare mentre colorano, rafforzando la loro comprensione del mondo circostante e incoraggiando la curiosità e l'esplorazione.

Cosa aggiungere: se volete fare perdere una o due orette in maniera creativa e costruttiva ai vostri bambini, ricordatevi di questa semplice e molto economica attività.