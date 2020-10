Negli ultimi secondi della Q3 è Bottas su Mercedes, alla fine, ad aggiudicarsi la pole del GP di Eifel che si corre al Nuburgring. Il finlandese ha conquistato la sua 14.a pole in carriera, la terza quest'anno, con il tempo di 1:25.269, più veloce di 256 millesimi del compagno di squadra Hamilton e di poco meno di 3 decimi della Red Bull di Verstappen.

Quasi miracoloso, considerando le precedenti prestazioni prestazioni, il quarto posto della Ferrari di Leclerc, comunque in ritardo di oltre 7 decimi dal primo, davanti solo di pochi millesimi dall'altra Red Bull di Albon, quinto.

Con il massimo carico aerodinamico, la monoposto di Maranello riesce, se non a vederesela con i primissimi, almeno a galleggiare nelle prome dieci posizioni... purché a guidarla sia Leclerc. Vettel, invece, non è riuscito a superare la Q2 nonostante in mattinata, in FP3, fosse stato autore di un'ottima sessione di prove. Il tedesco partirà comunque 11.esimo ed avrà la possibilità di scegliere se partire con una mescola più dura rispetto a quanto faranno i primi dieci classificati, tutti costretti a partire con gomma rossa.

A seguire, in griglia, troviamo poi le due Renault, rispettivamente di Ricciardo e Ocon e le due McLaren di Norris e Sainz, divise dalla Racing Point di Sergio Perez, nono.



Enorme la soddisfazione di Bottas per questa prestazione, dopo il successo ottenuto in Russia nella gara precedente: "È una sensazione bellissima quando ottieni la pole all'ultimo giro con un percorso perfetto".

Meno contento Hamilton che ha dichiarato: "Ha fatto un ottimo lavoro, quindi congratulazioni a lui. Ma domani ho comunque molte carte da giocare".

Ed infine Verstappen, nche a metà della Q3 era in testa: "In Q3, quando era indispensabile, ho iniziato a sottosterzare troppo, il che mi è costato un po' di tempo sul giro. Ci stiamo avvicinando alla Mercedes, il che è positivo. Sono un po' deluso, perché mi aspettavo un po' di più, ma sono comunque contento".

Per la cronaca, Lance Stroll (Racing Point) ha dato forfait per malattia (e non è chiaro se si trtti o meno di Covid). Il pilota canadese è stato sostituito da Nico Hulkenberg, il tedesco che quest'anno aveva già sostituito Perez per le due gare a Silverstone, poiché aveva contratto il coronavirus.

Hulkenberg, contattato poco dopo le 11 quando era ancora a Colonia, ha potuto disputare solo le qualifiche e si è piazzato solo all'ultimo posto.

Domenica, la gara prenderà il via alle 14:10.