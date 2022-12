Dopo l'eliminazione per la seconda volta consecutiva dalla fase a gironi di una edizione della Coppa del Mondo, la Germania è sicuramente la prima, ad oggi, tra le nazionali che hanno finora maggiormente deluso in Qatar. A rendere più cocente l'uscita di scena è, come già accennato, anche il fatto che lo stesso era avvenuto in occasione di Russia 2018.

Quanto accaduto ieri nelle ultime due partite del Gruppo E è stato sicuramente rocambolesco, perché Costa Rica e Giappone nei secondi 45 minuti hanno fatto di tutto, in parte riuscendovi, per non andare a casa. Ad un certo punto entrambe le outsider erano qualificate ai danni di Spagna e Germania. Poi i tedeschi, in svantaggio 2-1 dopo aver aperto le marcature, hanno rimesso in piedi la partita vincendo 4-2 e facendo così un favore agli iberici che altrimenti sarebbero stati eliminati. Favore che però le furie rosse non hanno ricambiato, perché come delle mammolette si sono fatte battere 2-1 dal Giappone, prima classificata nel girone.

"Provo una sensazione d'impotenza", ha commentato il centravanti tedesco Thomas Müller. "La delusione è enorme, dopo la partita contro la Spagna avevamo la sensazione di aver rimesso il torneo sul binario giusto e di poter andare lontano, invece ora dobbiamo tornare a casa"."Non ci aspettavamo la sconfitta della Spagna", ha detto Kai Havertz. "Sia contro la Spagna che contro il Giappone avremmo potuto vincere considerato il numero delle occasioni create, ma abbiamo meritato di uscire. Una squadra con le nostre qualità non può perdere contro il Giappone"."Abbiamo letteralmente dormito durante la prima partita, è molto semplice", ha commentato Niclas Füllkrug, ancora una volta in rete anche contro il Costa Rica. "Non può succedere quando ti giochi tutto in tre gare. Da calciatore, ho avuto la sensazione che fossimo una squadra in costruzione, che si divertiva e puntava a vincere, ma che non fosse ancora pronta al 100%".

Quella di giovedì è la terza eliminazione consecutiva registrata dalla Germania nella fase a gironi di in una rassegna internazionale, considerando anche quanto accaduto agli ultimi Europei, competizione che però tra due anni si disputerà in Germania e che, pertanto, potrebbe essere un'occasione di riscatto, anche se non è chiaro se Hansi Flick continuerà ad esserne il CT.

Questi gli accoppiamenti finora disponibili per gli ottavi di finale di Qatar 2022 che inizieranno a partire da sabato:





3 dicembre 2022

16:00, PAESI BASSI - STATI UNITI D’AMERICA

20:00, ARGENTINA - AUSTRALIA



4 dicembre 2022

16:00, FRANCIA - POLONIA

20:00, INGHILTERRA - SENEGAL



5 dicembre 2022

16:00, GIAPPONE - CROAZIA



6 dicembre 2022

16:00, MAROCCO - SPAGNA







Crediti immagine: twitter.com/esmuellert_/status/1596989750048854016