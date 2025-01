Dal 3 gennaio disponibile sui principali store digitali e in rotazione sulle radio italiane.

È in arrivo il nuovo singolo di Bless, giovane promessa della scena musicale italiana. “Casa Vuota” sarà disponibile dal 3 gennaio su tutte le principali piattaforme digitali e farà il suo debutto in rotazione sulle radio italiane nell'ambito di una promozione nazionale. “Casa Vuota” è un brano intimo e profondo che racconta di un viaggio personale, quello di un ragazzo che sin da piccolo sognava di diventare qualcuno di importante. Il protagonista della canzone, superando le proprie paure e insicurezze, ha scoperto che la musica era la strada da percorrere. L’artista attraverso ogni brano scritto ha dato sempre più forma al suo sogno, rendendosi conto che non solo poteva realizzare se stesso, ma anche restituire qualcosa a chi lo aveva sostenuto lungo il cammino. Il singolo è un’autentica finestra sul cuore di Bless, che infonde sincerità e passione nei suoi testi.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/3TihDWoZZenKsbzrBtHKsm?si=hnSm_hbXT3qmsENPUFVOig

Dietro lo pseudonimo di Bless si cela Emanuele Tamburrini, un giovane emergente classe 2003 che ha già dimostrato di avere una forte determinazione e una visione chiara. Il suo obiettivo è lasciare un’impronta indelebile nel panorama musicale, distinguendosi in mezzo a tanti altri artisti. Con la sua scrittura sincera e autentica, Bless si racconta attraverso ciò che vive e sente, creando una connessione profonda con il pubblico. Con “Casa Vuota”, Bless è pronto a conquistare il cuore degli ascoltatori e la scena musicale italiana, portando la sua voce e la sua storia al centro dell’attenzione.

Instagram: https://www.instagram.com/bl3ssthetrue

YouTube: https://youtube.com/@bless.official.channel?si=sNYQFqf3Hg3ttRT1

TikTok: https://www.tiktok.com/@thetrue.bless?_t=8rfNXDICb6k&_r=1