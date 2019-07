Salvini a Bibbiano per nascondere lo scandalo Lega - Russia che mercoledì approda al Senato

Per nascondere l'imbarazzo per lo scandalo che vede coinvolta la Lega ed il suo segretario con la vicenda dei fondi neri che il leghista Gianluca Savoini avrebbe tentato di creare con la vendita di una fornitura di petrolio russo, Matteo Salvini ed il suo spin doctor - chiamando a raccolta la stampa amica - stanno manipolando un fatto di cronaca, la vicenda di Bibbiano, per trasformarlo in uno scandalo politico di cui dovrebbe essere responsabile il Partito Democratico.

Per convincere gli italiani di questa assurdità, Salvini ha mobilitato anche i 5 Stelle, che sotto la minaccia di ritornare alle urne sono disposti ad affermare la qualunque, tanto che nei giorni scorsi il capo politico Di Maio si è lasciato andare a dichiarazioni di accusa nei confronti del Pd che anche la Lega si era ben guardata dal fare, guadagnandosi così una querela dal partito di Zingaretti.

Mercoledì, dato che lo scandalo Lega - Russia approderà al Senato, Salvini aumenta la pressione della sua propaganda sulla vicenda Bibbiano, annunciando che questo martedì sarà a Bibbiano per confermare il suo impegno, "da papà e da ministro, in difesa di chi non si può difendere: giù le mani dai bambini!"

Quale triste ironia in tutto questo: il papà Salvini dice di voler proteggere i bambini che invece usa per la sua assurda propaganda per nascondere i traffici del suo partito, o di chi lo rappresenta, con la Russia di Putin.



Nel frattempo, oggi è uscita la notizia che il sindaco di Apricena (in provincia di Foggia), il "leghista" Antonio Potenza, è stato messo agli arresti domiciliari in seguito ad una "indagine della procura di Foggia su presunte irregolarità nelle gare per l'aggiudicazione di commesse pubbliche", in base a quanto riporta l'Ansa, che "riguarda in tutto 15 persone. Gli altri 12, tra pubblici ufficiali e professionisti, sono stati sottoposti a misure di natura interdittiva.

Nel corso delle indagini, avviate in seguito ad una denuncia su irregolarità in alcune gare d'appalto per le quali sarebbe stato favorito un imprenditore vicino al sindaco arrestato, "sono stati accertati reati di natura fiscale, fatturazione per operazioni inesistenti, false dichiarazioni di redditi, oltre ad un episodio di concussione".

Se altri partiti dovessero seguire la logica con cui la propaganda leghista gestisce la vicenda legata a Bibbiano, allora bisognerebbe iniziare a dire che i sindaci della Lega, almeno al Sud, sarebbero tutti corrotti.

Se i partiti di opposizione fossero irresponsabili tanto quanto lo sono quelli che formano l'attuale maggioranza di governo, inizierebbero a farlo.