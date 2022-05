Dopo il grande successo della scorsa edizione (500 registrati, di cui oltre 100 pubbliche amministrazioni, in 10 sessioni di conferenza con 53 speaker per un totale di 15 ore di streaming che hanno ricevuto oltre 1100 visualizzazioni live e 3 workshop riservati), torna Smart City Now, l’evento organizzato dalla Fondazione Cluster Smart Cities & Communities Lombardia in collaborazione con Innovability e Innovabilify, e punto di riferimento per le amministrazioni lombarde in tema di innovazione e applicazione di soluzioni tecnologiche per il contesto urbano e territoriale e per il miglioramento della qualità della vita nelle città lombarde.

Quest'anno, l'appuntamento si terrà il 21 giugno 2022 in presenza presso MIND – Milano Innovation District, nell’area che ha ospitato Expo 2015 e che si sta trasformando in un distretto della scienza, del sapere e dell’innovazione d’eccellenza, diventando un vero e proprio laboratorio per le Smart City del futuro e verrà trasmesso in live streaming per raggiungere così un pubblico più vasto.

Ancora una volta aziende e pubbliche amministrazioni lombarde si incontreranno per confrontarsi sugli scenari della futura città urbana e metropolitana andando ad affrontare temi caldi quali mobilità, energia, sicurezza e reti.

“È un grande piacere poter incontrare nuovamente in presenza i nostri associati e tutte le persone interessate al tema delle città e delle comunità intelligenti.” Dichiara Fabio Germagnoli, presidente del Cluster Smart Cities & Communities Lombardia “[…] La sensazione è che dal punto di vista tecnologico e di processo si siano fatti notevoli passi avanti verso città e comunità intelligenti ma che manchi ancora un vero e proprio “mercato” con leggi e regole certe che consentano alle pubbliche amministrazioni di governare armonizzando i vari servizi in un unico cruscotto di gestione. È in questa direzione che verremmo lavorare nei prossimi anni, a cominciare da Smart City Now 2022 in cui chiamiamo a raccolta tanti esperti regionali e nazionali sicuramente in grado di offrire una visione del gap tra un insieme di servizi, attualmente erogati in alcune città lungimiranti, e Fantacity”.

Tanti i temi in agenda, a cominciare dal ruolo del PNRR quale acceleratore di trasformazione, tra priorità, modalità e tempistiche, nella prospettiva degli enti locali. Non mancherà certamente un momento dedicato alla transizione energetica e all’importanza che l’efficientamento ha nei piani dei decisori pubblici in un contesto di continui aumenti delle tariffe. La transizione ecologica passa inoltre attraverso un utilizzo consapevole, efficiente e intelligente della mobilità urbana che diventa così sostenibile, intermodale e inclusiva.

Il ruolo e l’importanza dei dati ci accompagnerà in diversi momenti della giornata focalizzandosi poi in particolare sull’importanza di un approccio data-driven per la conoscenza del territorio e la creazione di servizi di qualità per città, territori e soprattutto per i cittadini.

“Stiamo assistendo ad una convergenza tra filiere quali mobilità, energia, telecomunicazioni e servizi digitali verso una fronte comune che è quello della transizione ecologica. In questa evoluzione, innovazione e tecnologia giocano un ruolo fondamentale” Dichiara Francesca Foglio–CMO Innovabilify e producer Smart City Now “Tra momenti di conferenza, tavole rotonde, tavoli di lavoro e aree meeting, saranno numerose le occasione di confronto tra amministratori locali, rappresentanti della PA, esponenti di associazioni e fondazioni, manager e professionisti in ambito ICT su queste tematiche”.

Smart City Now guarda al futuro e all’innovazione, per questo al termine dell’evento ospiterà l’apertura delle candidature della terza edizione degli IoMOBILITY Awards, un’iniziativa nata per promuovere la cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità nell’ecosistema della smart mobility in Italia, creando un processo virtuoso di condivisione delle esperienze migliori tra imprese, fornitori, startup, centri di ricerca e istituzioni che sono in grado di conferire valore aggiunto alle aziende utenti, creare nuovi prodotti e servizi per i clienti e migliorare la qualità di quelli esistenti.

Vi diamo quindi appuntamento al 21 giugno 2022 con la sesta edizione di Smart City Now.

