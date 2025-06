E’ una sorta di diario segreto la “Musica dell’anima” di Susanna de Sario, pubblicata nella collana “Le Perle Audiolibri” dell’Aletti editore e disponibile anche nella versione e-book. Una testimonianza del cuore che l’autrice ha voluto imprimere nero su bianco per lasciare traccia di sé, convinta che la scrittura doni immortalità ai sentimenti più puri e autentici. Quei sentimenti che lei stessa ha vissuto intensamente, sin dalla giovane età, con la musica a farne da sottofondo, e quel destino crudele che l’ha fatta rimanere sola con una bambina quando, poco più che trentenne, rimase vedova. «Il titolo - spiega l’autrice di Molfetta (Bari) che attualmente vive a Termoli (Campobasso) - è la sintesi della sua intera esistenza, caratterizzata dalla bellezza dei valori e dalla musica che, in qualche modo, ha rappresentato un elemento importante nella sua esperienza sentimentale».

I versi scaturiscono dalla realtà che - confessa Susanna - ha sempre condizionato il suo modo di agire, accompagnati dal fil rouge dell’amore. «Sono libera dentro ma con la “paura” del giudizio altrui. Solo ora riesco a non curarmene più». La poesia diventa così strumento di catarsi e purificazione, poiché pone i sentimenti in un’altra dimensione. Come un processo di “sublimazione” che riesce a trasformare anche gli aspetti più negativi in impulsi positivi.

«Le poesie - scrive, nella Prefazione, il maestro Giuseppe Aletti, poeta, editore e formatore, titolare della omonima casa editrice - danno spazio a una ritmicità evocativa che agevola l’interpretazione, facendo spazio a enfasi e interruzioni che danno forza alla tensione sentimentale tramite le gradazioni vocali dell’attore. La simmetria dell’idioma e la successione armonica creano una suggestione profonda, le pause marcano l’attesa e concedono di riflettere sul silenzio». Il libro cartaceo è, infatti, disponibile anche nella versione audiolibro proprio perché lo stile, la metrica e la musicalità dei versi - perlopiù liberi, senza schemi prefissati - risulta adatta per la lettura ad alta voce. Nelle poesie di Susanna de Sario si respira aria di libertà e pace interiore. Quella che - secondo l’autrice - «è possibile trovare in sé stessi, nel proprio “io”, senza aspettarsi nulla dagli altri. Ma con la convinzione che agli altri bisogna solo donare, brillando di luce propria, senza mai strumentalizzare o screditare nessuno».

«Gli anni sono passati, ho perduto molte battaglie, ma credo, nonostante tutto, di aver vinto la guerra, armata di un simbolico scudo». Di certo, Susanna ha vinto con la sua scrittura eterna, testimonianza di amore e forza d’animo. «Desidero trasmettere sentimenti validi e autentici, perché quando sono veri non si esauriscono mai. Inoltre, di avere coraggio e mantenere sempre acceso il desiderio di vivere, nonostante le avversità».