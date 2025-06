Un incendio è scoppiato poco dopo le 10:00 alla Facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia, nel polo di Riello a Viterbo.

Le fiamme hanno interessato il tetto dell’edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione, provocandone il crollo insieme al secondo piano, sede degli uffici. Una densa colonna di fumo è visibile da tutta la città. Immediata l’evacuazione di studenti, docenti e personale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, che ha bloccato le strade di accesso.

Il Comune invita i cittadini a non avvicinarsi alla zona e a tenere le finestre chiuse nel raggio di un chilometro. Sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo.