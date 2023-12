Il brano del cantautore dal 6 dicembre nelle radio

“Crudele” è il singolo dell’eclettico cantautore Marco Labbate, in arte Lama, sui principali stores digitali e dal 6 dicembre nelle radio in promozione nazionale. Il brano nasce un po' sulla scia del singolo “Rivoluzione”, di vivere in catene e da vittime di questo tempo. Riprende un po' la critica sociale al modo odierno, alla società attuale e ne sottolinea l'ipocrisia di una felicità effimera, costruita ad arte, plastificata così come il modo dorato, luminoso, splendente dello star system.

“Crudele” vuole smascherare i nostri desideri più inconsci e mettere a nudo il successo facile, senza lavoro, senza sacrificio e la falsità di un mondo dove tutto sembra facile e raggiungibile, quindi una critica all'attuale modello socioeconomico liberista.

“Alla fine, però le maschere cadono e ci si chiede se tutto ciò porti alla felicità e se il sogno impossibile, corrodente di una felicità ripeto effimera, porti veramente le persone ad essere soddisfatte di se stesse.” Marco Labbate

Storia dell’artista

Mi chiamo Marco Labbate in arte Lama, son nato a Torino il 10/01/1979 da genitori del sud, ho vissuto molti anni in Piemonte e poi mi son trasferito in Lombardia dopo la fine delle scuole medie.

Ho sempre vissuto avvolto dalla musica. Mio padre era un grande appassionato di tutta la musica in generale, dell'arte, della letteratura e dai lui ho assorbito questa forte passione per il bello e soprattutto per la musica e le parole. Ho iniziato a studiare da un maestro privato chitarra classica a 15/16 anni e da lì poco dopo ho iniziato anche a scrivere le prime canzoni. Nel 2014, dopo la fine degli studi e quando già lavoravo, finii il mio primo progetto musicale racchiuso nel cd "Stella" con otto miei pezzi arrangiati insieme a miei due amici del piacentino, Bruno Bertelli e Sergio Franchi, e quella è stata la mia prima esperienza con gli inediti.

Dopo un periodo di stop dovuto ad una fase lavorativa dura a Milano, ho ripreso il mio percorso musicale, ma questa volta formando una cover band a Cremona, i Matyx, di cui son stato chitarrista per otto anni e che attualmente sono ancora in formazione. Dopo questo periodo, nel 2019 ho ripreso a scrivere miei brani inediti e ho preso la decisione di continuare il mio percorso da solista. Attualmente sui miei canali social si possono ascoltare alcuni brani del progetto “Rivoluzione”, arrangiati insieme a Daniele Volante e Alessandro Bellomarini, con cui sto continuando il percorso e presto usciranno altri brani nuovi nel 2024.

Ho creato un piccolo staff che mi aiuta tra cui Luca Pederneschi, regista e autore dei miei tre videoclip musicali e con cui sto continuando una collaborazione a livello grafico creativo, e con Silvia Molinari, aiuto marketing e logistica dei miei progetti. Ultimamente ho partecipato a dicembre al concorso premio Lucio Dalla 2022 il decennale ed è stata un'esperienza intensa e formativa e, nel 2023, ho concluso altre esperienze. A inizio maggio al Radio Vetrina Festival a Roma con cui son passato allo step successivo con due miei brani, “Rivoluzione”, interpretato da me, e “Papà” interpretato dalla grande voce di Simona Polimeno, con cui è nata una bella collaborazione e una splendida amicizia.

Nel 2023 ho partecipato alla finale di promozione radiofonica italiana dell’Edm Production di Mario Greco e alla finale del Milano Sing Gala con due miei brani e con “Papà” interpretato da Simona Polimeno aggiudicandomi il primo premio assoluto per ben due volte. Mi son poi anche aggiudicato proprio il 9/09/2023 anche il primo premio come inedito, con “Rivoluzione”, al Fuoriclasse Talent a cui parteciperò anche nel 2024. Attualmente ho concluso altri cinque inediti: “Crudele”, “Il prezzo per essere felici”, “Istanti”, “La vita che passa” e “Senza avere motivo”, sempre arrangiati e firmati con Daniele Volante e Alessandro Bellomarini con cui continuo un progetto ormai partito quasi due anni fa, e sono in fase di stesura di altri brani e collaborazione che presto partiranno. Inoltre, sto lavorando col mio staff alla stesura e alla preparazione del videoclip di un altro mio inedito, “Vivere in catene” e presto inizieremo a girare le scene e ad ultimare la stesura finale. A breve pubblicherò poi il primo pezzo mio inedito con una nuova collaborazione, con il grande Dj Fiorez di Cremona, un pezzo rap melodico dal titolo “L'anima della città” e poi inizierò altre nuove collaborazioni. A settembre ho ricevuto due premi: miglior testo e secondo posto assoluto al primo Festival degli Inediti di Castelcovati con un mio inedito, “Istanti”, che fa parte della seconda tranche di inediti del mio progetto “Rivoluzione” e di cui presto inizierò la stesura di un videoclip.

Facebook: https://www.facebook.com/marco.labbate

Instagram: https://instagram.com/labbate.marco?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@marcolabbate3?_t=8hlazHN2v32&_r=1

YouTube: https://youtube.com/@ilmaghetto79?si=RpGbFavirohPogOi

Spotify: https://open.spotify.com/artist/6IPAFrlvTCpVg95pj3GykX?si=hp8p7sXiTUqJJQ9B1nZvIg