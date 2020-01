Assegnati nella notte gli importanti Directors Guild of America Awards i premi con cui il sindacato dei registi americani elegge la miglior regia dell'anno. Questo premio è particolarmente atteso per i pronostici degli Oscar. Il motivo? Ebbene su 71 edizioni ben 63 volte il vincitore del DGA Award ha vinto successivamente anche l'Oscar nella categoria Miglior regia.

Quest'anno a vincere l'ambito è premio è stato Sam Mendes per il film bellico 1917 che si è appresta ad essere una delle pellicole protagoniste della Notte degli Oscar. La regia di Mendes ha conquistato numerosi premi durante la Stagione dei Premi. In particolare gli ha fatto guadagnare un Critics Choice Award e un Golden Globe, dopo aver collezionato numerosi premi assegnati dalle associazioni dei critici americani: dal Kansas City Film Critics Circle Award al Phoenix Film Critics Society Award fino al Denver Film Critics Society Award (solo per citarne alcuni).

Vincendo ai DGA Awards, Sam Mendes diventa il favorito agli Oscar per la categoria Miglior regia.