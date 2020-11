L'uomo è stato arrestato dopo accurate indagini da parte dei carabinieri.

I carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal cap. Annarita D'Ambrosio, hanno tratto in arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, il pregiudicato 50enne T.G. di San Giorgio a Cremano (Na) il quale, lo scorso maggio, in Acciaroli di Pollica, si era reso responsabile del furto di un borsello asportandolo da un furgone e impossessandosi del denaro contante in esso riposto nonché di un cellulare e di una carta di credito, che aveva poi indebitamente utilizzato per prelevare una cospicua somma di denaro.

Le immediate indagini espletate dai militari cilentani hanno consentito di risalire all'identità del malfattore, il quale nelle scorse ore è stato rintracciato a San Giorgio a Cremano e tradotto presso la propria abitazione, ove l'Autorità Giudiziaria vallese, sotto la cui direzione sono state svolte le indagini, ne ha disposto la sottoposizione ai domiciliari.