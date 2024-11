Rispettare la natura, tutelare le piante, fermare la deforestazione è fondamentale per la nostra sopravvivenza.

Se vogliamo salvare noi stessi dagli effetti dei cambiamenti climatici dobbiamo salvare le piante, proteggerle e piantarne sempre di più.

Proprio di recente Stefano Mancuso, insieme al presidente di Slow Food Carlo Pertini e al Vescovo di Rieti Domenico Pompili, ha lanciato l’iniziativa Un albero in più: l'obiettivo ambizioso è quello di piantare 60 milioni di alberi, uno per ogni italiano. Parteciperemo anche noi come Parco.

Piantare alberi potrebbe ridurre il riscaldamento globale e i suoi effetti poiché gli alberi, oltre a produrre ossigeno, rimuovono dall’atmosfera la CO2, l'anidride carbonica responsabile del'effetto serra, producono ombra, sono in grado di ridurre la temperatura ambientale e regolare l’umidità dell’aria. Inoltre le piante ospitano biodiversità.

Le piante possono rappresentare la nostra salvezza contro la crisi ambientale in atto ed è un nostro dovere tutelarle.

Per rispettare qualcosa però occorre conoscerlo e parte del lavoro di Stefano Mancuso consiste proprio in questo: far sapere alle persone quanto le piante siano straordinarie e fondamentali, perché tutti imparino a conoscerle, amarle e tutelarle.







(nella foto il biologo Stefano Mancuso)