Nella notte precedente il San Valentino, un episodio che non ha nulla a che fare con il romanticismo della festa degli innamorati ha scosso gli abitanti della di Chouta, cittadina del Nord del Perù.

Protagonisti della vicenda, accaduta tra le mura domestiche, una giovane coppia di sposi andina, da poco diventati genitori di un bimbo.

L’uomo era rincasato visibilmente ubriaco e secondo la versione della moglie aveva trascorso la serata al bar in compagnia di altre donne. Motivo questo, che ha scatenato un litigio per la presunta infedeltà coniugale consumata. La donna, dopo aver atteso atteso che il presunto “fedifrago” si addormentasse nel letto matrimoniale, ha messo in atto la sua tremenda vendetta. Si è così armata di un affilato coltello da cucina e con precisione chirurgica ha reciso di netto l’organo genitale del consorte.

A causa della forte emorragia, l’uomo è stato portato d’urgenza al vicino ospedale, dove oltre alle necessarie cure mediche ha avuto bisogno di un supporto psichiatrico per il trauma subito.

Nonostante si fosse subito costituita e dichiarata colpevole per il reato appena compiuto, la donna ha evitato il carcere. Il giudice infatti, ha disposto gli arresti domiciliari per consentirle di assistere il figlioletto di soli tre mesi.

I media peruviani riferiscono che i famigliari dell’uomo dubitano della versione fornita dalla moglie e la accusano di aver drogato il compagno prima di toglierli per sempre la virilità.

L’episodio richiama alla mente il famoso caso di Lorena e Jhon Bobbitt, accaduto negli Usa negli anni novanta. Lorena tagliò il pene del marito mentre dormiva, sostenendo dinnanzi ai giudici di essere stata prima violentata del marito... Successivamente è stata dichiarata non colpevole.

Una volta che il suo pene fu ricucito insieme durante l’intervento chirurgico, John Bobbitt iniziò una poco brillante carriera di attore pornografico, poi curiosamente terminata… come prete! Lorena Gallo, il suo nome da nubile, cattolica praticante, ha fondato una ONG dedicata alle vittime di violenza domestica.