Le fiamme di Movimento Sociale Italiano e Fiamma Tricolore si uniscono anche a Caserta

Il segretario Provinciale del MSI-DN FABIO SIMEONE e la segretaria provinciale della FIAMMA TRICOLORE, DEBORA MUNNO, uniti in un discorso di aggregazione sul territorio Casertano, per portare avanti insieme le battaglie della destra, crescere sia sul territorio comunale , ma sopratutto su tutta la nostra bella Italia.

Lavorare per portare a nuovo splendore, legalità, onestà, rispetto, cose che mancano nel nostro Paese ancora diretto con maestria dai poteri forti. Non dimentichiamo gli extracomunitari, gli immigrati, i rom, i rifugiati, sembra che la nostra penisola sia diventata la meta ambita di tutti quelli che non hanno dove andare. E non dimentichiamoci la sicurezza.

Oggi le aggressioni sono all'ordine del giorno per inciviltà e bullismo. Gli investimenti Nazionali e dall'Estero, le industrie che chiudono, 5 milioni di disoccupati, 20 milioni di poveri, cifre da capogiro. L'integrazione al mondo del lavoro per i giovani e anche per chi perde il lavoro ad un'età quasi impossibile per trovarne un altro. La legge Fornero che ha salvaguardato i politici e atterrato i lavoratori. Il reddito di cittadinanza alle famiglie che non hanno un reddito e che rasentano la povertà, aumentare le pensioni minime, così minime che è impossibile vivere e portarle almeno al minimo reddito 780 euro mensili.

Assegno mensile alle casalinghe, che lavorano davvero dalla mattina alla sera facendo tutti i lavori di casa, riconosciuto come lavoro dalla Corte Costituzionale. molti gli argomenti per cui combattere e portare avanti.Unendo tutte le nostre forze, riusciremo a farci sentire e a ridare l'orgoglio agli Italiani. (Amandola Vittorio )