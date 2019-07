Con KKM Group al GP di Monza: glamour, arte e adrenalina

Unire il glamour e le emozioni di uno degli eventi sportivi più attesi e coinvolgenti del calendario internazionale, con la possibilità di visitare alcuni splendidi esempi del patrimonio artistico lombardo, poco conosciuto eppure straordinariamente ricco. È l’innovativa proposta di KKM Group in occasione del Gran Premio d’Italia, che si disputerà all’Autodromo Nazionale di Monza ENI Circuit domenica 8 settembre.

Esclusivista per l’Italia dei pacchetti F1 Experiences ® abbinati ai Gran Premi di Formula Uno, KKM Group propone diverse formule, pensate tanto per gli appassionati di motori e velocità, che potranno scoprire tutti i segreti del GP, quanto per chi desidera cogliere l’occasione della gara per trascorrere un weekend diverso dal solito.



I PACCHETTI STANDARD OFFERTI DA KKM GROUP

Il pacchetto base di 3 giorni, da sabato 7 a lunedì 9 settembre, parte da 1.360 euro a persona e comprende il volo dalle principali città italiane, 2 notti in hotel 4 stelle, 3 giorni di noleggio auto e i biglietti per assistere alle qualifiche e alla gara, con posti numerati in tribuna e garanzia di ottima visibilità.

Per un’esperienza ancora più comoda e confortevole, durante le qualifiche e la gara gli ospiti di KKM Group potranno accedere alla esclusiva lounge allestita presso il Saint George Premier, resort ricavato all’interno di un edificio del 1838 nel cuore del Parco di Monza. Dotato di parcheggio per lasciare l’auto, il resort offrirà catering, lunch a buffet, maxi schermi TV per seguire l’evento e trasferimenti da e per le tribune dell’Autodromo.

A chi raggiunge Monza con i propri mezzi, KKM Group riserva un’offerta senza volo a partire da 950 euro a persona, ma sono disponibili anche formule per tutti coloro che non vogliono limitarsi ad assistere all’evento, bensì viverlo da veri protagonisti.



LE OPZIONI PER GLI APPASSIONATI

Tra le diverse opzioni disponibili per personalizzare il soggiorno, KKM Group propone visite guidate del circuito, ingresso nel backstage per scoprire i meccanismi segreti dell’evento, passeggiata nella corsia dei box per assistere agli ultimi preparativi prima della gara, selfie sul podio con il trofeo, pass per il Paddock con accoglienza gourmet e la straordinaria opportunità di incontrare Jean Alesi, leggenda vivente della Formula Uno, e altri importanti personaggi del settore.

Andrea Cani, presidente KKM Group, dichiara: “Offriamo una gamma completa di opportunità, che spaziano dall’acquisto del solo biglietto fino a proposte esperienziali di più giorni ad alto valore aggiunto, ideali per le aziende in ottica incentive o team building. Tutto ciò è reso possibile dall’esclusiva con F1 Experiences

®

e dalla collaborazione con Roberto Bianchi, responsabile eventi dell’Autodromo di Monza per oltre 20 anni, oggi titolare della società Allsport Management specializzata nel segmento hospitality. Abbiamo pensato di valorizzare l’evento anche in chiave prettamente turistica con, perfetti per le agenzie di viaggi, che li possono vendere sia come proposta alternativa per il weekend, sia in ottica incoming”.



MONZA: CITTA’ RICCA DI TESORI

Il GP di Italia richiama appassionati di motori e velocità provenienti da tutto il mondo e si colloca tra gli eventi più frequentati dal jet set. L’inedita proposta di KKM Group abbraccia entrambe le anime dell’evento, aggiungendo la possibilità di dedicare del tempo, tra una chicane e l’altra, alla visita di Monza.

Imperdibile, oltre che vicinissima al circuito, la Villa Reale, costruita per volontà dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria tra il 1777 e il 1780 e progettata dall’architetto Piermarini, che realizzò un efficace connubio tra la sobria tradizione lombarda e i fasti della reggia di Caserta. Proprio nei giorni del GP di Italia, la Villa Reale ospiterà “La Ville Lumière”, mostra temporanea dedicata a Toulouse Lautrec, uno dei principali esponenti della Belle Époque: una straordinaria collezione di manifesti, litografie, disegni e illustrazioni dedicati alla Parigi di fine Ottocento, in pieno fermento bohémienne.

Merita una visita anche il Duomo, fulcro della città, con la Cappella di Teodolinda, decorata da un ciclo di affreschi risalenti alla seconda metà del XV secolo, che rappresentano uno dei capolavori del gotico italiano. L’altare della Cappella custodisce la Corona Ferrea, diadema tradizionalmente legato alla Passione di Cristo, rimasto miracolosamente intatto fino ai giorni nostri.

Passeggiando per il centro storico si possono ammirare anche la Torre Longobarda, che faceva parte del comprensorio della Basilica di Teodolinda, e il Palazzo dell’Arengario, l’antico Palazzo Comunale risalente al XIII secolo. Il porticato oggi funge da rinomato punto di incontro per tutti i monzesi, mentre al piano superiore sono ospitate mostre e altre iniziative temporanee.

Tutto intorno si dipanano le vie dello shopping, puntellate di caffè dove fermarsi per una pausa, assaggiando una fetta di Michelasc, la torta paesana a base di pane raffermo, e il pane dolce di San Gerardo, preparato con zucchero, frutta e miele.



AUTODROMO NAZIONALE DI MONZA ENI CIRCUIT: IL TEMPIO DELLA VELOCITA’

793 metri di lunghezza

4 rettilinei nei quali si superano i 350 km/h: tra i circuiti più veloci del Mondiale

Record di 1’19’’119 (media di 263,587 km/h) stabilito da Räikkönen nelle qualifiche del 2018

Record in gara 1’21’’046 stabilito da Barrichello nel 2004

Record assoluto velocità per una monoposto: 372,6 km/h stabilito da Montoya su McLaren motorizzata Mercedes nel 2005



LA GARA DEI RECORD

88 edizioni disputate dal 1921 al 2018 di cui 69 valevoli per la Formula Uno, dal 1950.

83 su 88 edizioni corse all’Autodromo di Monza: non si sono svolte a Monza le gare del 1921 (Montichiari), 1937 (Livorno), 1947 (Milano), 1948 (Torino), 1980 (Imola).



TOP vittorie per pilota: M. Schumacher: 5 vittorie, L. Hamilton: 5 vittorie, N. Piquet: 4 vittorie

TOP vittorie per costruttore: Ferrari: 18 vittorie, McLaren: 10 vittorie, Mercedes: 7 vittore

TOP vittorie per motore: Ferrari: 19 vittorie, Mercedes: 12 vittore, Ford-Cosworth: 8 vittorie

TOP podi per pilota: M. Schumacher: 8 podi, L. Hamilton: 7 podi, F. Alonso: 6 podi

TOP podi per costruttore: Ferrari: 68 podi, McLaren: 26 podi, Williams: 21 podi

TOP podi per motore: Ferrari: 70 podi, Ford-Cosworth: 33 podi, Mercedes: 28 podi

TOP pole position per pilota: L. Hamilton: 6 pole, J.M. Fangio: 5 pole, A. Senna: 5 pole

TOP pole position per costruttore: Ferrari: 20 pole, McLaren: 11 pole, Lotus e Williams: 7 pole

TOP pole position per motore: Ferrari: 21 pole, Mercedes: 12 pole, Renault 11 pole