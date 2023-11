Papa Francesco si prepara a diventare il primo pontefice a prender parte ad una Conferenza ONU sui cambiamenti climatici, la Cop28 che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre. Nonostante l'influenza che lo ha colpito nel fine settimana, come confermato nel briefing odierno dal direttore della sala stampa Matteo Bruni, Francesco si recherà a Dubai dal 1 al 3 dicembre, dove all'Expo City, il nuovo distretto ecologico della capitale degli EAU, sarà accolto dal segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres.

Questo non è il primo viaggio del Papa negli Emirati Arabi Uniti, dove si è recato nel febbraio 2019 per firmare il Documento sulla Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convivenza comune con il Grande Imam di al-Azhar Ahmad al-Tayyeb.

Dopo il suo discorso, il Papa avrà una serie di incontri bilaterali con leader mondiali e di altre organizzazioni impegnate nella lotta ai cambiamenti climatici. Questo fornirà l'opportunità di discutere una serie di questioni internazionali urgenti, oltre alla grave crisi climatica in corso.

Il 3 dicembre, il Papa parteciperà all'inaugurazione del Faith Pavillon, il Padiglione della Fede, presso l'Expo City. Questo evento vedrà la presenza del Grande Imam di al Azar, Ahmad al-Tayyeb, e del Presidente degli Emirati Arabi Uniti.

Il Padiglione è stato istituito dall'Interfaith Center for Sustainable Development e dal Muslim Council of Elders, ed è il primo del suo genere nelle conferenze Cop dell'ONU. Serve come piattaforma globale per promuovere l'impegno religioso e il dialogo interreligioso nell'affrontare la crisi climatica. Alla fine della cerimonia, Francesco firmerà la Dichiarazione “Confluence of Conscience”.