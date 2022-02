Tra le partite da seguire nella 24ª giornata di Serie A non bisogna senz'altro dimenticare quella tra Fiorentina e Lazio che si disputerà alle 20:45 di sabato. Queste le dichiarazioni dei due allenatori alla vigilia della gara.

Vincenzo Italiano, Fiorentina:

"Ho sempre detto che ero estraneo alla vicenda Vlahovic. Era una questione personale, che andava avanti già da tanto tempo. Si è conclusa in questo modo, e io posso solamente cercare di non far rimpiangere chi è andato via. I due arrivati a vederli lavorare mi danno grandissima fiducia: sanno che devono dare tantissimo alla causa in una piazza straordinaria. Ma soprattutto, in una squadra in cui le cose fino ad oggi stanno andando molto bene. Per il resto tutto è tranquillo, tutto è a posto"."La squadra è convinta del lavoro che si sta facendo. Fa progressi di settimana in settimana. Sa che lavorando in un certo modo ci si possono togliere grandi soddisfazioni. Inutile nasconderlo: abbiamo perso un compagno di squadra, un calciatore importante, chi fino a quel momento finalizzava in maniera concreta il nostro gioco. Però si va avanti: il nostro è un gruppo unitissimo. Abbiamo lavorato bene, dobbiamo andare ad attaccare ogni partita con grande ferocia. Non c’è nessun problema: il gruppo è sempre stato unito e ha sempre dimostrato ciò, anche nelle esultanze che vedete. Sono arrivati due giocatori forti ed entrano in una struttura che sono convinto sia quella che ha retto i 36 punti della Fiorentina e i quarti di Coppa Italia"."Chi somiglia più a Vlahovic come ‘regista offensivo’? Sin dal ritiro abbiamo dovuto lavorare un bel po’ con Vlahovic, cercando di mettergli dentro qualche meccanismo che ancora non aveva. Questo sono convinto che accadrà anche con i nuovi arrivati: qualche situazione a cui non sono abituati, qualche concetto nuovo. Cercheremo di metterli nelle condizioni di entrare nei meccanismi, ma anche loro dovranno velocemente dare una mano a tutta la squadra, adattarsi velocemente fa trarre vantaggio a tutta la Fiorentina. Per caratteristiche, chi può somigliare di più a Vlahovic è Cabral: gli piace di più uscire e venire a legare il gioco. Piatek è stato preso per avere un’alternativa nel momento in cui hai il dominio delle gare e hai bisogno di riempire l’area di rigore, con un attaccante che si muove molto bene negli ultimi 16 metri per sfruttare situazioni su palla inattiva"."Cabral e Piatek sono entrambi giocatori di livello assoluto, sono due attaccanti puri. Piatek è un grande uomo d’area. Ad Arthur essendo brasiliano piace anche venir fuori e legare il gioco. Poi abbiamo visto che è capace di far gol in tutti i modi. In questo momento partono entrambi alla pari, chi sta bene, chi è più veloce a capire tutto ciò che chiediamo può avere più possibilità dell’altro. Però diamo tempo a entrambi, anche se Piatek è qui da qualche settimana. Arrivano da un sistema diverso, da un modo di giocare totalmente diverso. Con calma ma non troppa: dobbiamo cercare ad avere finalizzatori di quello che stiamo riuscendo a creare, abbiamo bisogno del loro guizzo. Abbiamo perso chi finalizzava questo gioco, ora però abbiamo due ragazzi che hanno voglia di mettersi in mostra e aiutare la squadra, sono convinto possano darci tanto"."Tutte le partite sono importanti, questa con la Lazio particolarmente, perché dopo le soste sono sempre partite con incognite enormi. Abbiamo fatto 15 giorni con 13-14 elementi e non è semplice. I nazionali sono arrivati ieri. Non sono alibi, però ogni volta quando si sta tanto fermi è un bel rebus. Speriamo di non commettere gli errori commessi in precedenza. Speriamo di mettere in difficoltà la Lazio: è una delle più forti del campionato, è allenata benissimo, ha giocatori che ti puniscono da un momento all’altro se non sei concentrato. Però se dovessimo riuscire a portare a casa questa partita sarebbe davvero tanta roba. Giochiamo in casa, dove ultimamente riusciamo a esprimerci in maniera eccellente. Speriamo di continuare".





Queste, invece, le dichiarazioni del tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri:

"La squadra è in crescita, nelle ultime gare abbiamo perso solo contro Sassolo ed Inter, non siamo in un momento delicato. Mercato? Si è concluso, stop. Inutile stare qui a parlarne, qualsiasi discorso fatto ora si può ritorcere contro la squadra. Possiamo fare meglio con i giocatori a disposizione, devo tenere la squadra al di fuori degli alibi. L'idea del pranzo c'era da tempo, l'umore dei ragazzi è buono. Cabral? Vediamo cosa ci può dare, lo conosco pochissimo ma all'interno dello staff una persona lo ha seguito prima di acquistarlo. A livello di condizione fisica ha qualcosa in meno dei nostri, visto che veniva dai postumi di un infortunio, è però esplosivo e resistente. In questi giorni ha lavorato da esterno, vedremo se potrà giocare anche da vice Immobile, così come Felipe Anderson. Marusic? Ha avuto un giorno di riposo, ma sta bene.Ho sentito alcuni giorni fa il Presidente Lotito, il rapporto con lui è diretto, ci diciamo quello che pensiamo. Non ci sono problemi con lui. Contratto? Non si è parlato di questo durante il mercato. Pedro è stato fermo, ma è talmente brillante che appena lo metti in campo fa bene, bisogna solo valutare la sua tenuta fisica, ma dà sempre la sensazione di stare bene. Domani ci aspetta una partita difficile contro una squadra forte, i pensieri vanno solo sulla Fiorentina.Acerbi? Sta lavorando a parte, spero che presto possa tornare ad allenarsi con noi, se l'evoluzione sarà positiva tornerà in gruppo la prossima settimana. Radu? Sta bene, negli ultimi mesi è sempre stato bene. Anche Basic è ok, ovviamente l'episodio della rapina lo ha scosso ma è normale, succederebbe a chiunque. Kamenovic invece ha problemi burocratici, quindi in questo momento non è con noi".



In ogni caso, per gli scommettitori, il risultato della partita è già stato deciso dall'ottimo Rocchi, che ha designato i veneti Daniele Orsato come arbitro in campo e Daniele Chiffi come arbitro al Var. Perché il risultato è già deciso in partenza? Queste sono le statistiche dei due arbitri con Fiorentina e Lazio.





Daniele Orsato

Squadra A V P S G G/R Rd R Lazio 43 17 15 11 125 4 1 4 Fiorentina 38 9 13 16 104 1 3 4





Daniele Chiffi

Squadra A V P S G G/R Rd R Lazio 9 7 0 2 18 0 2 4 Fiorentina 7 1 2 4 17 1 1 0

Legenda. Arbitrate, Vinte, Pareggiate, Sconfitte, Gialli, G/R doppo giallo, Rd rosso diretto, Rigori.





