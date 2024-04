È stato sufficiente il gol di testa di Mancini su angolo di Dybala, al 42' del primo tempo, a permettere alla Roma di aggiudicarsi il derby con la Lazio nel girone di ritorna della Serie A 2023/24.

Nella ripresa i giallorossi vanno subito vicini al raddoppio con El Shaarawy che, servito da Lukaku, stampa però la palla sul palo a pochi passi dalla porta. La Lazio, in finale di match, va in gol con Kamada, ma è in netto fuorigioco e il gol viene annullato. Da segnalare, seppur per pochi minuti, il ritorno in campo di Abraham dopo l'infortunio che lo ha tenuto per molti mesi lontano dal terreno di gioco.

Con la vittoria odierna, la Roma di De Rossi consolida il quinto posto con 55 punti, mettendo forse una pietra tombale sulle speranze Champions della Lazio, ferma a 46.

In precedenza il Milan, con il quinto successo consecutivo, aveva battuto il Lecce per 3-0 consolidando il 2° posto in classifica con 68 punti.







Crediti immagine: twitter.com/SerieA/status/1776671046411616427/photo/1