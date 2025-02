Serie A, Torino-Genoa 1-1: per Vanoli e Vieira un punto che sposta poco

Finisce 1-1 Torino-Genoa, quarto anticipo della 24esima giornata di Serie A. I padroni di casa dominano sul piano del gioco nel primo tempo e sbloccano l'incontro allo scadere grazie a uno sfortunato autogol di Thorsby sugli sviluppi di corner. Gli ospiti crescono gradualmente nella ripresa e trovano il meritato pareggio al 68' grazie a Pinamonti, che sfrutta un errore in uscita degli avversari. Un punto a testa per Vanoli e Vieira, che sposta poco lasciandoli entrambi inchiodati a metà classifica.



Serie A, Lecce-Bologna 0-0: Italiano sbatte sul muro giallorosso

Nella ventiquattresima giornata di Serie A termina senza reti la sfida tra Lecce e Bologna, al Via del Mare finisce 0-0. La squadra di Italiano fatica a costruire nel primo tempo, rischiando anche grosso e affidandosi a Skorupski che ipnotizza Pierotti poco dopo il quarto d’ora. Nel finale gol annullato a Dallinga all’87’ per fuorigioco. Gli emiliani salgono a 38 punti e agganciano nuovamente il Milan al settimo posto.



Serie A, Lazio-Monza 5-1: Castellanos e Pedro esaltano l'Olimpico

La Lazio ha battuto 5-1 il Monza nella 24a giornata di Serie A risalendo al quarto posto in classifica. All'Olimpico la formazione di Baroni ha sbloccato il match al 31' con Marusic su assist di Castellanos, bravo a ripetersi a inizio ripresa mandando in porta Pedro per il raddoppio al 57'. La giornata da migliore in campo del Taty è completata al 63' con il ritorno al gol in casa che mancava da settembre. Nel finale spazio anche per la doppietta da subentrato di Pedro, il gol della bandiera per il Monza realizzato da Sensi su rigore e la rete di Dele-Bashiru.



Serie A, Cagliari-Parma 2-1: colpo salvezza dei rossoblù

Va al Cagliari il fondamentale scontro salvezza della ventiquattresima giornata di Serie A contro il Parma. All'Unipol Domus, i sardi la sbloccano nella ripresa con l'autogol di Vogliacco (57') e raddoppiano grazie a Coman, che entra e indirizza la partita al 70'. Otto minuti dopo, Leoni accorcia per i gialloblù, ma è troppo tardi: la squadra di Pecchia resta terzultima. Salgono a 24 punti e a +4 proprio sui crociati, invece, gli uomini di Nicola.



Serie A: Venezia-Roma 0-1, decide un rigore di Dybala nella ripresa

Nel lunch match della 24a giornata di Serie A, la Roma passa 1-0 a Venezia, conquista la seconda vittoria estern di fila e rimane agganciata al treno Europa, mentre inguaia ancora di più i padroni di casa nella corsa salvezza. Nel primo tempo Radu salva due volte su Dovbyk, poi Nicolussi Caviglia sulla linea di porta nega il gol a Mancini. L'episodio decisivo al 57', quando Dybala non sbaglia il calcio di rigore assegnato per un fallo di Marcadalli su Angelino, bravo ad anticipare il difensore lagunare.





Serie B: lo Spezia rimonta il Palermo nel recupero. Vincono Cremonese, Juve Stabia e Cesena

Emozionante pareggio tra Spezia e Palermo nella 25ª giornata di Serie B. I rosanero scappano sul doppio vantaggio grazie a Ranocchia e Brunori, ma vengono poi ripresi sul 2-2 tra il 92’ e il 95’ da Pio Esposito e Aurelio. Netta vittoria invece per la Cremonese, 3-1 sul Sudtirol con i gol di Vandeputte e De Luca (doppietta). La Juve Stabia supera 3-1 il Bari: a segno Piscopo, Adorante e Leone. Saric vale l’1-0 esterno del Cesena sulla Reggiana.