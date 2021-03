Annunciate le attesissime nominations agli Oscar 2021 tra conferme e delusioni rispetto ai Film Critics Association Awards.

Per l'Italia un bottino interessante dato che è arrivata non solo l'attesa candidatura per la Miglior canzone originale “Io Sì (Seen)” di Diane Warren, Laura Pausini e Niccolò Agliardi, ma anche quella per il Best Make up & Hair e il Best Costume designer per il film Pinocchio di Matteo Garrone.

Tra i candidati in vetta c’è l’iconico omaggio di David Fincher alla Hollywood degli anni 30′ e 40′, Mank con 10 nominations. Seguono con 6 candidature ben 5 film tra cui spicca il favorito road movie di Chloé Zhao Nomadland che si attesta come il principale competitor da battere.